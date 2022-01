Open d’Australie: le dernier espoir de Djokovic après la nouvelle annulation de son visa

La nouvelle annulation du visa de Novak Djokovic compromet très sérieusement ses chances de participer à l’Open d’Australie même si ses avocats vont contre-attaquer et comptent sur une réponse de la justice dimanche.

La décision est tombée après quatre jours d’incertitude: le visa de Novak Djokovic pour séjourner en Australie a de nouveau été annulé, ce vendredi. Le ministre de l’Immigration a en effet décidé d’activer son pouvoir discrétionnaire pour expulser le Serbe, non vacciné, en raison de son incapacité à justifier son exemption médicale. Le dossier était devenu source de grosse pression pour le gouvernement qui enquêtait sur des éléments troubles au sujet du confinement du numéro un mondial en Serbie, de son mensonge sur le formulaire d’entrée au pays, et des doutes sur la véracité de son test positif au covid transmis aux autorités.

"Aujourd'hui, j'ai exercé mon pouvoir en vertu de l'article 133C(3) de la loi sur les migrations pour annuler le visa détenu par M. Novak Djokovic pour des raisons de santé et de bon ordre, au motif qu'il était dans l'intérêt public de le faire, indique le communique d’Alx Hawke, ministre de l’Immigration. Cette décision fait suite aux ordonnances du Federal Circuit and Family Court du 10 janvier 2022, annulant une décision d'annulation antérieure pour des raisons d'équité procédurale. En prenant cette décision, j'ai soigneusement examiné les informations qui m'ont été fournies par le ministère de l'Intérieur, l'Australian Border Force et M. Djokovic."

L’audience de nouveau devant le juge Kelly?

La participation de Djokovic à l’Open d’Australie, qui débute lundi, est fortement compromise. Car le joueur pourrait être poussé à quitter le pays dans les prochaines heures. Mais tout n’est pas encore perdu. Selon la presse australienne, ses avocats ont prévenu qu’ils allaient immédiatement engager une nouvelle procédure dans de telles circonstances. Selon The Age, ils comptent bien obtenir une audience en urgence en réduisant la longueur des observations écrites et des preuves verbales fournies. Il faudra en effet faire très vite puisque le Grand Chelem débute dans trois jours. En cas d'appel, Djokovic pourrait de nouveau être placé en rétention, faute de visa valide.

L’affaire pourrait revenir au juge Anthony Kelly qui avait donné raison à Djokovic lundi en ordonnant la remise en liberté et du visa au Serbe. Selon les médias australiens, l’affaire pourrait aussi être renvoyée devant la cour fédérale. Un juge aurait été placé en attente depuis le début de la semaine pour traiter l’affaire.