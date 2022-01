Open d’Australie: le gouvernement australien se félicite de sa victoire contre Djokovic

Le gouvernement australien s'est félicité dimanche du rejet par la Cour fédérale d'Australie du recours du N.1 mondial de tennis, Novak Djokovic, contre l'annulation de son visa et son expulsion. Une décision qui prive le Serbe sa participation à l'Open d'Australie.

Novak Djokovic au tapis. En quête d’un visa pour participer à l’Open d’Australie, le numéro 1 mondial a perdu la bataille judiciaire. Après un long feuilleton qui s’est terminé dimanche après plus de quatre heures d’audience en référé, la Cour fédérale a rejeté le recours du Serbe contre son expulsion. Privé de visa, Djokovic (34 ans) ne participera pas à l’Open d’Australie qui débute ce lundi à Melbourne. Une victoire pour le gouvernement australien.

Celui-ci s’est toujours opposé à la présence de la star serbe en raison de son positionnement contre le vaccin. Mais le gouvernement avait perdu une première bataille le 10 janvier après qu’un juge a ordonné sa libération du centre de rétention.

"Les Australiens ont fait de grands sacrifices pour en arriver là..."

"La politique ferme de protection des frontières de l'Australie nous a maintenus en sécurité pendant la pandémie" de Covid-19, a commenté le ministre de l'Immigration, Alex Hawke, dans un communiqué. "Les Australiens ont fait de grands sacrifices pour en arriver là et le gouvernement Morrison est fermement décidé à protéger cette position" a-t-il ajouté.

De son côté, Novak Djokovic a lui aussi réagi dans communiqué : "Je vais maintenant prendre du temps pour me reposer et récupérer, avant de faire d'autres commentaires que ce qui suit. Je suis extrêmement déçu par la décision de la Cour de rejeter mon recours après la décision du ministère de l'Immigration d'annuler mon visa, ce qui signifie que je ne peux pas rester en Australie et que je ne peux pas participer à l'Open d'Australie. Je respecte la décision de la Cour et je coopérerai avec les autorités compétentes concernant mon départ du pays."