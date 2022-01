Open d’Australie: le patron de Tennis Australia refuse de démissionner après l’affaire Djokovic

Craig Tiley a nié ce jeudi toute volonté de démissionner de son poste de président de la Fédération australienne de tennis malgré le camouflet de l’affaire Djokovic et l’expulsion du Serbe avant l’Open d’Australie, dont le Sud-Africain est également le directeur.

A l’heure où les Français réalisent de belles performances à l’Open d’Australie, Novak Djokovic continue de se débattre avec les suites de son affaire avec le gouvernement fédéral local. Du côté de Tennis Australia et de son président Craig Tiley, on espère rapidement passer à autre chose. Priorité au premier tournoi du Grand Chelem pour le dirigeant qui a nié les rumeurs d’une éventuelle démission après l’expulsion du numéro 1 mondial par les pouvoirs publics.

"Nous avons déjà répondu à ces questions et aujourd'hui, nous nous concentrons uniquement sur la réalisation d'un grand événement, a lancé le dirigeant sud-africain face à la presse dont l’agence Reuters. [Allez-vous démissionner?] Non. Nous avons publié un communiqué récemment et je suis très concentré sur l'organisation d'un grand événement."

Tiley dément avoir payé les frais de justice de Djokovic

Accueilli en héros par le peuple serbe après son expulsion d’Australie dimanche, Novak Djokovic pourrait lancer des actions en justice après cette affaire. Non-vacciné contre le Covid-19, le numéro 1 mondial n’a pas reçu l’autorisation de rester à Melbourne en dépit d’une exemption médicale fournie par l’instance dirigeante du tennis aussie.

Potentiellement à l’origine des problèmes de visa du joueur serbe, malgré l’avertissement du ministre australien de la Santé, Tennis Australia n’a toutefois pas participé au paiement de ses avocats pendant ses recours juridiques.

"J'ai vu ces rumeurs, a encore assuré le patron de la fédération australienne. Nous n'entrons pas vraiment dans les détails des arrangements financiers que nous avons avec les joueurs. Mais ces rumeurs sont tout simplement fausses." En clair: circulez, il n'y a rien à voir.