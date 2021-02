Open d'Australie: Williams s'offre Halep et retrouvera Osaka en demi-finales

Serena Williams a dominé la Roumaine Simona Halep ce mardi en quarts de finale de l'Open d'Australie. Victorieuse en deux manches (6-3, 6-3), l'Américaine de 39 ans défiera la Japonaise Naomi Osaka pour une place en finale.

Serena Williams (11e mondiale) s'est montrée très forte physiquement et mentalement mardi pour éliminer Simona Halep (2e du classement WTA) en deux sets (6-3, 6-3) et moins d'une heure demie de match lors des quarts de finale de l'Open d'Australie.

Impressionnante face à l'une des favorites du tournoi, la cadette des soeurs Williams a rapidement pris les devant dans ce match avec un break d'entrée.

Malgré un bref sursaut de Simona Halep, l'Américaine a tenu bon pour remporter la première manche. Avec 14 coups gagnants, Serena Williams a montré de très belles choses.

Menée d'entrée de second set par Simona Halep, Serena Williams a serré le jeu et est parvenu à renverser sa rivale pour gagner cinq jeux consécutifs et rejoindre le dernier carré à Melbourne pour la neuvième fois de sa carrière.

Williams: "Le meilleur match que j'ai joué dans ce tournoi"

En demi-finale, Serena Williams défiera Naomi Osaka (23 ans) victorieuse de Su-Wei Hsieh (6-2, 6-2). Face à la Japonaise, numéro 3 mondiale, l'Américaine tentera de faire aussi bien que lors de la récente exhibition entre les deux joueuses, le 29 janvier, à Adélaide. Il y a un peu plus de deux semaines, la légende du tennis féminin l'avait emporté au terme d'un beau combat et d'un super tie-break (6-2, 2-6, 10-7).

"Je pense vraiment que c'est le meilleur match que j'ai joué dans ce tournoi, s'est félicitée Serena Williams après sa victoire contre Halep. Je suis passée contre la numéro 2 mondiale. J'ai dû être encore meilleure et c'est ce que j'ai fait. C'est excitant. [...] J'ai regardé le match d'Osaka et je suis sûre qu'elle m'a regardé. Je pense que c'est une bonne opportunité pour moi de continuer à donner le meilleur de moi-même lors du premier Majeur de l'année et après une incroyablement longue intersaison."

A la recherche d'un 24 titre en Grand Chelem, Serena Williams devra donc venir à bout de Naomi Osaka pour conserver un espoir d'égaler la légende aussie Margaret Court. A chaque fois lors des huit précédentes demi-finales à l'Open d'Australie, l'Américaine s'est qualifiée pour la finale. Et sept fois, elle a remporté le titre (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015 et 2017). Naomi Osaka est prévenue.