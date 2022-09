Retraite de Roger Federer: Alcaraz, Toni Nadal, Del Potro... pluie d'hommages à la légende Federer

Roger Federer a annoncé ce jeudi qu'il mettait un terme à sa carrière. De Carlos Alcaraz le nouveau numéro 1 mondial à Juan Martin Del Potro et au clan Nadal, le monde du tennis lui rend un hommage à la hauteur du champion qu'il est et qu'il restera.

Le 15 septembre 2022 restera dans l'histoire du tennis comme un jour triste. Celui aucours duquel l'une des plus grandes légendes du tennis, l'immense Roger Federer, a annoncé qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la Laver Cup (23-25 septembre). Cette dernière, l'ultime du Big Four, promet d'être légendaire.

L'émotion se ressent déjà dans le monde du tennis, où les hommages envers la légende suisse se multiplient. Juan Martin Del Potro, qui l'a battu en finale de l'US Open 2009, a été l'un des premiers à dégainer son tweet: "Je t'aime Roger. Merci pour tout ce que tu as fait pour le tennis et pour moi."

"Je pensais qu'il allait jouer une dernière fois Wimbledon. Il fallait que ça arrive un jour. C'est un monument", a confié Julien Benneteau au micro du Super Moscato Show sur RMC.

Wimbledon a réagi: "Ce fut un privilège"

Wimbledon, tournoi qu'il a remporté à huit reprises, a écrit un message poignant à l'adresse de la légende: "Ce fut un privilège d'être témoin de ton parcours et de te voir devenir un champion dans tous les sens du terme. Tu nous manqueras tellement sur nos courts, mais tout ce que nous pouvons dire pour l'instant, c'est merci, pour les souvenirs et la joie que tu as donnés à tant de personnes."

Roland Garros s'est montré beaucoup plus sobre avec un hommage à "la légende du jeu."

Message tout aussi sobre de Carlos Alcaraz, nouveau numéro 1 mondial et vainqueur dimanche de l'US Open: "Roger..." a t-il écrit, accompagné d'un smiley de coeur brisé.

Après Serena Williams il y a un peu plus d'une semaine, le tennis perd une deuxième légende. La WTA salue la "fin d'une ère".

Au cours de sa longue carrière, Roger Federer a décroché une médaille d'argent, en simple aux jeu de Londres, et l'or en double avec Stan Wawrinka, à Pékin. Ce dernier n'a pas manqué de rendre hommage à celui qu'il considère vraisemblablement comme le "goat".