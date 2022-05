Cérémonies, DJ set et alertes SMS aux spectateurs... ce qui va changer à Roland-Garros

Dans un entretien accordé ce dimanche au JDD, Amélie Mauresmo, la nouvelle dirigeante de Roland-Garros a annoncé les premières modifications apportées à cette nouvelle édition.

Vent de changement sur Roland-Garros. Après Guy Forget, patron du tournoi du Grand chelem parisien pendant plus de cinq ans (février 2016 à décembre 2021), Amélie Mauresmo s'apprête à endosser son nouveau costume de directrice du tournoi. L'ancienne numéro un mondiale va déjà imprimer sa patte puisque plusieurs modifications vont être apportées à cette édition 2022.

Spectacles avant les finales, DJ set... Mauresmo veut amener la fête à Roland

Ce dimanche dans un entretien accordé au JDD, elle a listé les évolutions que vont connaître les spectateurs attendus porte d'Auteuil à compter du 22 mai prochain. La première d'entre elles concerne les cérémonies de remises de trophées, après les finales en simple femmes et hommes. Un petit spectacle, orienté danse, précèdera les rencontres et la prise de parole du lauréat ou de la lauréate "se fera seulement une fois le trophée en main".

Concernant les interviews post-match, celles-ci seront tenues par Marion Bartoli et Fabrice Santoro. Mais deux autres noms s'ajoutent au casting : ceux de Mats Wilander et d'Alex Corretja. Les deux hommes viendront remplacer Cédric Pioline, désormais directeur du Rolex Paris Masters. Autre changement, les traductions seront projetées directement sur les écrans des courts pour apporter davantage de dynamisme.

Des loges moins désertées à l'heure du déjeuner ?

Concernant les sessions de nuit ("night sessions"), celles-ci seront précédées d'un DJ set pour "chauffer le public". Egalement interrogée sur une plus grande parité entre les affiches masculines et féminines lors de ces sessions, Amélie Mauresmo a garanti que "s'il y a le produit, l'affiche féminine sera mise en avant". Le tirage au sort du tableau final, qui aura lieu jeudi 19 mai à 18h45, devrait permettre d'en savoir plus sur la programmation.

Enfin, la sempiternelle question des loges désertées au moment du déjeuner est également évoquée. Des efforts ont été réalisés puisque des billets, "Annexes Up", ont été introduits "dans l'espoir de densifier la fréquentation sur la partie basse des tribunes quand elle s'avère faible". Les détenteurs de ces billets seront prévenus par SMS via une application. Des discussions avec les partenaires ont également eu lieu afin de veiller à la bonne répartition des invités sur plusieurs créneaux.