Coronavirus: les trois conditions du pass sanitaire pour entrer dans un stade

Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, a précisé la manière dont fonctionnera le pass sanitaire pour permettre l’accès aux stade au public, notamment à Roland-Garros.

Le retour du public dans les stades se précise. Ce ne sera pas le cas pour la finale de la Coupe de France. Programmée le 19 mai, soit le même jour que l’autorisation du public dans une jauge de 1 000 personnes en extérieur, l’affiche ne permettra pas le retour des spectateurs en raison de son horaire (21h10) et du couvre-feu décalé à 21h. Les Bleus joueront également à huis clos leur match de préparation du 8 juin face à la Bulgarie pour les mêmes raisons.

>> Le sport face au coronavirus: les infos en direct

Il y aura en revanche du monde à Roland-Garros (30 mai au 13 juin) où le protocole d’accueil sera dévoilé mercredi. Des spectateurs seront accueillis par zone dans le respect des règles sanitaires et de la jauge de 1 000 personnes, qui passera à 5 000 le 9 juin lors de la deuxième phase du plan de déconfinement. Dans une interview à L’Equipe, Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, confie son espoir d’accueillir un maximum de 5 000 spectateurs sur présentation du pass sanitaire.

Vacciné, testé ou immunisé pour passer au vert

Elle en profite d’ailleurs pour préciser le fonctionnement de ce pass qui allumera une lumière verte pour valider l’entrée des spectateurs dans les enceintes sportives à partir de ce 9 juin.



"Il devrait comporter trois options, confie-t-elle dans L’Equipe. On pourra y mentionner le fait que l'on s'est fait vacciner, que l'on a été testé à moins de 48 heures et que l'on est immunisé car déjà touché par le covid. Ce sont les trois items qui pourront déclencher la lumière verte (green pass) pour pouvoir accéder à ces ERP (établissement recevant du public, ndlr) en tant que spectateurs et aller s'asseoir dans des gradins. Avant le 30 juin, il n'y aura pas la possibilité d'assister à un événement sportif en station debout donc tout le monde devra être assis avec une distance imposée par les sièges. Les organisateurs d'événements sont très emballés par le pass sanitaire qui devrait leur permettre d'accueillir du public jusqu'à 5 000 personnes assises à partir du 9 juin".



Le 30 juin, les choses seront plus faciles avec la fin des jauges avec pass sanitaire au-delà de 1 000 personnes.