Coupe de France: la finale à huis clos à cause du couvre-feu

La Fédération Française n’a pas réussi à obtenir de dérogation pour permettre d’organiser la finale de Coupe de France avec du public. Selon les informations de RMC Sport, le match prévu le 19 mai au Stade de France se déroulera à huis clos.

A l’heure où 21.000 supporters seront autorisés pour la finale de FA Cup entre Chelsea et Leicester ce samedi à Wembley, les fans tricolores n’auront pas autant de chance pour la finale de Coupe de France selon les informations de RMC Sport.

Sauf très improbable retournement de situation, la finale de la Coupe de France se tiendra finalement à huis clos au Stade de France le mercredi 19 mai. Une décision justifiée par le couvre-feu mis en place pour lutter contre le coronavirus.

>> Le sport face au coronavirus: les infos en direct

Pas d’exception malgré un lobbying insistant

Depuis plusieurs jours, la FFF fait un lobbying insistant auprès du cabinet du Premier ministre Jean Castex afin d’obtenir une dérogation au couvre-feu qui sera décalé à 21h à partir du 19 mai, jour de la finale dont le coup d’envoi est programmé à... 21h15.

Mais l’instance présidée par Noël Le Graët ne devrait pas obtenir gain de cause. L’exécutif veut se montrer intransigeant sur les demandes de dérogation afin de ne pas ouvrir une brèche dans laquelle les autres secteurs pourraient s’infiltrer.

Huis clos probable pour les Bleus

En plus de la finale de la Coupe de France, dont les demi-finale Montpellier-PSG et Rumilly-Monaco seront disputés mercredi et jeudi, la Fédération Française de football a également tenté d’obtenir une dérogation pour le match de l’équipe de France contre la Bulgarie, le 8 juin, dans le cadre de la préparation pour l’Euro (11 juin - 11 juillet).

Le match des Bleus est également prévu au Stade de France, avec un coup d’envoi à 21h10, et devrait aussi se tenir à huis clos. Et ce malgré le nouvel allègement du couvre-feu qui passera à 23h le 9 juin. La FFF devrait d’ici là poursuivre sa pression pour obtenir une dérogation. Sans doute en vain.

>> Composez votre liste des 26 pour l'Euro et comparez-là avec celles des membres de la Dream Team RMC