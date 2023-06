EN DIRECT - Roland-Garros: suivez la demi-finale de prestige entre Alcaraz et Djokovic

Après les qualifications de Karolina Muchova et Iga Swiatek pour la finale du simple dames, place au dernier carré masculin. La première demi-finale offre un véritable choc de générations entre la légende Novak Djokovic et l'actuel numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz. La demi-finale Alcaraz-Djokovic est à suivre en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport à partir de 14h45.

Alcaraz pour une première, Djokovic pour un record Co-détenteur du record de titres en Grand Chelem avec 22 sacres, Novak Djokovic peut devenir le seul joueur avec 23 trophées majeurs devant Rafael Nadal. Forfait à Roland-Garros, l'Espagnol bénéficiera peut-être du soutien indirect de son compatriote Carlos Alcaraz. Porte d'Auteuil, le Serbe de 36 ans vise un troisième titre après 2016 et 2021. Le jeune numéro 1 mondial (20 ans) rêve de remporter sa première victoire dans le tournoi parisien. Titré à l'US Open en décembre 2022, le protégé de Juan Carlos Ferrero est en quête d'un premier succès de prestige à Roland-Garros. >> Suivez Roland Garros avec un essai gratuit sur Amazon Prime



Une petite surprise dans la programmation Avec une affiche au sommet du tennis entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, les organisateurs du tournoi auraient pu s'offrir une énorme exposition en la programmant en début de soirée. Mais, comme c'est l'habitude avec les deux joueurs qualifiés (chronologiquement) pour les demies, le choc Alcaraz-Djokovic est le premier duel ce vendredi sur le court Philippe-Chatrier. >> Plus d'infos ici



Bonjour à tous, La quinzaine touche bientôt à sa fin à Roland-Garros et ils ne sont plus que quatre à pouvoir prétendre remporter le tournoi parisien dans le tableau masculin. Vainqueur de l'Open d'Australie au mois de janvier, Novak Djokovic va tenter d'enchaîner à Paris et défie ce vendredi l'actuel leader du classement ATP: Carlos Alcaraz. La demi-finale de prestige entre le Serbe et l'Espagnol est à suivre en direct commenté à partir de 14h45.