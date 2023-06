Roland-Garros: tensions et crampes, Alcaraz raconte son calvaire contre Djokovic

Victime de crampes au deuxième set face à Novak Djokovic, l’Espagnol Carlos Alcaraz, diminué, s’est logiquement incliné vendredi en demi-finale de Roland-Garros. Le jeune crack de 20 ans voulait néanmoins positiver après cet échec.

Un long chemin de croix. Après un début de match fantastique, la demi-finale au sommet de Roland-Garros entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz a tourné à la démonstration en faveur du Serbe. "Djoko" a profité des crampes de son adversaire pour l’emporter en quatre sets (6-3, 4-5, 6-1, 6-1) et décrocher son ticket pour la finale à l’issue de laquelle il briguera un 23e Grand Chelem record.

Du côté du prodige espagnol (20 ans), le corps n’a pas suivi. L’énorme tension lui a joué un mauvais et fut à l’origine de ses crampes. "J’ai commencé nerveux, les deux premiers sets étaient très intenses. Les crampes ont commencé dans le bras. Au début du troisième set, j'ai commencé à avoir des crampes dans tout le corps, pas seulement dans les jambes. J'avais vraiment du mal à bouger dans le troisième set. Ça me fait mal de quitter Roland-Garros comme ça, mais je suis un garçon positif et donc j'y vois une bonne expérience."

"Abandonner? Je m'en serais beaucoup voulu"

Malgré tout son talent, Carlos Alcaraz a encore du chemin à parcourir avant de regarder Novak Djokovic dans les yeux: "Si quelqu'un dit qu'il n'est pas nerveux en entrant sur le court pour affronter Novak, il ment. Déjà le fait de jouer une demi-finale de Grand Chelem rend nerveux. Mais encore plus lorsqu'il s'agit d'affronter Novak. Sur le court, Novak te demande le maximum... J'espère que la prochaine fois que je jouerai contre lui, je serai différent, mais la nervosité sera là."

Reste enfin la satisfaction de ne pas avoir abandonner: "Je m'en serais beaucoup voulu. J'étais en demi-finale d'un Grand Chelem! Alors abandonner aurait été très dur. Dans le quatrième set, je me donnais 1% de chances de pouvoir revenir, j'ai même eu une balle de break dans le premier jeu (sourire). Mais ensuite, j'ai juste continué de jouer, il n'était pas question d'abandonner", conclut Carlos Alcaraz.