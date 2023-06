Roland-Garros: après une finale à suspense, la reine Swiatek s'offre un troisième sacre Porte d'Auteuil

Grande favorite face à la surprenante Karolina Muchova, Iga Swiatek a confirmé son statut de numéro un mondiale pour s'offrir un troisième sacre à Roland-Garros, le deuxième consécutif. La Polonaise entre un peu plus dans l'histoire du tournoi parisien et confirme sa suprématie dans le tennis féminin (6-2, 5-7, 6-4).

Iga Swiatek est-elle en train de devenir la Reine de Paris? À l'instar de son idole Rafael Nadal, la Polonaise de 22 ans se sent comme chez elle Porte d'Auteuil et elle vient de le prouver une nouvelle fois ce samedi, en remportant son troisième Roland-Garros face à Karolina Muchova, la surprise de cette édition (6-2, 5-7, 6-4). Grande favorite de cette finale, de par son classement et son parcours (aucun set perdu en six matchs), la numéro un mondiale a bataillé pour se défaire du piège de la Tchèque, victorieuse d'Aryna Sabalenka en demi-finale, après un combat exceptionnel sur le court Philippe-Chatrier.

>> Revivez la finale dames de Roland-Garros entre Iga Swiatek et Karolina Muchova

Un deuxième set accroché

Contrairement à son adversaire, la tenante du titre n'a pas été prise par l'enjeu de cette finale dès le début du match. Rapidement supérieure à Muchova, Swiatek a breaké sur le premier service de la 43e joueuse mondiale, avant de dérouler dans le premier set en 48 minutes (6-2). Le réveil de la Tchèque a en revanche perturbé la Polonaise, mise à mal dans la deuxième manche.

Malgré un break d'avance à 3-0, Swiatek a vu son adversaire revenir à 3-3 grâce notamment à son efficacité au filet (64% contre 42%). Mais Muchova a commis trop de fautes directes (38 contre 27) pour espérer faire tomber la numéro une mondiale, qui a su serrer le jeu au meilleur des moments pour debreaker à 5-5. Mais comme face à Sabalenka au tour précédent, la surprise du tournoi a fait preuve de ressources mentales pour rebreaker Swiatek dans la foulée et revenir à une manche partout après quasiment deux heures de match (7-5) et pousser pour la première fois la Polonaise au troisième set dans cette édition 2023.

Sur les traces de Justine Henin

Sonnée par la tournure des évènements, Swiatek a été breaké deux fois dans la manche décisive, avant de revenir deux fois, à 2-2 et 4-4. Au bout de l'effort, la Polonaise a finalement fait craquer son adversaire, auteure d'une double faute au pire des moments, sur la balle de match.

Après 2h46 d'effort et au terme d'une finale intense, Iga Swiatek confirme que la terre battue est son terrain de jeu de prédilection. À 22 ans, la Polonaise remporte son troisième sacre Porte d'Auteuil après 2020 et 2022 et devient la première joueuse à conserver sa couronne à Paris depuis Justine Henin (2005, 2006, 2007). Son quatrième Grand Chelem en poche (elle a également remporté l'US Open 2022), Swiatek peut désormais se tourner sereinement vers la saison sur gazon. Sans oublier de savourer son sacre acquis après être passée par toutes les émotions.