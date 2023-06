Roland-Garros: Bartoli attend avec impatience "l'affiche extraordinaire" entre Alcaraz et Djokovic

Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se disputent vendredi une place pour la finale de Roland-Garros. Cette affiche, qui représente le gratin du tennis mondial, suscite un engouement spécial qu'a pu mesurer l'ancienne joueuse française, Marion Bartoli.

Vendredi, sur le court Philippe-Chatrier, se déroulera LE match attendu de cette quinzaine. En demi-finale de Roland-Garros, Carlos Alcaraz affronte Novak Djokovic dans un choc palpitant et indécis, qui suscite un engouement rare pour la balle jaune. Marion Bartoli témoigne : "Je reçois énormément de messages demandant : 'T’as pas deux places pour Roland-Garros pour demain ?' Effectivement c’est la demi-finale que tout le monde attendait lorsque l’on a vu le tableau", appuie la grande gagnante de Wimbledon, il y a de cela dix ans.

"On s’est dit qu’un Carlos Alcaraz-Novak Djokovic en demi-finale serait un match et une affiche extraordinaire. Tout le monde attend ça, tous les spécialistes de tennis attendent ça et puis surtout, la confrontation en terme de niveau de jeu. [...] Je pense que ça va être un très beau combat. Bien sûr, Novak Djokovic, avec l’expérience des très grands rendez-vous, va, je pense, sortir son plus grand match de la quinzaine", estime Bartoli.

Un match serré mais pas de pronostic évident pour Bartoli

Entre les deux mastodontes du tennis actuel, difficile d'établir un favori évident. "Ils s’étaient affrontés à Madrid l’année dernière, cela avait donné un match extrêmement serré", rappelle la Ponote, qui distingue tout de même un petit avantage au Serbe. "Je n’aime pas me prononcer mais je dirais peut-être que l’expérience de Djokovic va un tout petit peu prévaloir. Mais je pense qu’Alcaraz a également beaucoup de réserves et beaucoup de capacités à nous surprendre", détaille Marion Bartoli.

Dans les travées du court central de Roland-Garros, ils seront plus de 15 000 à espérer un match "extrêmement intense, extrêmement accroché, pour apprécier le niveau de jeu."