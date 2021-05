Roland-Garros: Benoît Paire, "c’est la mascotte de la France"

Matchs bâclés, provocations, sorties médiatiques… Benoît Paire vit une saison compliquée, où le Français a fait des siennes, jusqu’à être interdit de sélection aux Jeux Olympiques de Tokyo par la Fédération. De retour à Roland-Garros pour son premier match face au Norvégien Casper Ruud, le 40e mondial peut compter sur des supporters qui l’apprécient.

Avec le retour du public lors de cette édition de Roland-Garros, malgré une jauge à respecter, Benoît Paire en appelle à ses fans sur Twitter: "J’ai besoin de vous pour mettre le feu" et reconnaît "traverser une période difficile". Depuis le début de la saison, l’Avignonnais n’a remporté que deux matchs sur les 16 disputés, avant son entrée en lice Porte d'Auteuil face à Casper Ruud ce lundi.

Il n’arrive pas à sortir de cette spirale infernale et de ce manque de motivation. Un mal-être constant depuis des mois qui interpelle même le Directeur Technique National de la Fédération Française de Tennis, Nicolas Escudé, invité dans le podcast "Court N°1" sur RMC: "Benoît si tu as besoin, de quelque manière que ce soit, on te filera un coup de main." Le joueur de 32 ans a été privé de Jeux olympiques en raison, notamment, de ses dernières sorties médiatiques comme celle à Monte-Carlo, après sa défaite au premier tour: "Que je gagne ou que je perde, je n’en ai rien à cirer, ça me passe à des années-lumière. J’ai pris 12 000 € pour être à l’hôtel tranquille, après je rentre chez moi, c’est parfait." La crise sanitaire, les huis clos, le manque d’ambiance lui font vivre un cauchemar et son comportement agace certains supporters... quand d’autres l’adorent.

"Paire quel génie"

"C’est la mascotte de la France. Il est fou, c’est un malade, j’aime bien son arrogance, c’est marrant", lâche Julien. Grand fan de tennis, il ne suit pas tous les matchs du Français mais reconnaît qu’il est l’un des seuls "à enflammer le court, à tenter des coups de folie, il a du culot, il y va". Et à Paris, devant son public, Benoît Paire, pourtant condamné à l’exploit face à Casper Ruud, le Norvégien, 16e mondial, rêve d’une chaude ambiance sur le court Simonne-Mathieu. Sur Twitter, l’Avignonnais ajoute vouloir "passer un bon Roland" et ne "demande pas qu’on l’aime" mais "qu’il y ait victoire ou défaite, juste kiffons ce moment et amusons-nous".

Sa popularité auprès des jeunes supporters, malgré ses frasques, reste grande. Antonin, heureux de revenir voir du tennis sur les courts parisiens, ne cache pas son enthousiasme à l’idée de regarder un match du Français: "Paire, c’est un génie, j’adore, ses sorties médiatiques c’est génial." Mais constate un certain gâchis et son manque de sérieux: "Il est bourré de talent, s’il faisait plus attention, il serait mieux classé." Arthur, venu justement supporter les Français, parle de Paire avec un grand sourire: "Il me fait rire, j’adore, sur le court il peut très bien jouer, ou être très nul mais quand il est nul il est drôle parce qu’il rage et ça fait de l’animation." Personnage clivant, on l’aime ou on ne l’aime pas. Alors à tous ses détracteurs, Arthur a un message: "Venez, admirez et amusez-vous."