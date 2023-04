Roland-Garros: Benoît Paire victime de la distribution des wild-cards?

A la mi-mai, la FFT va communiquer le nom des joueurs invités pour les prochains Internationaux de France. Comme tous les ans, ça va faire débat. Surtout chez les garçons. Essayons d’y voir plus clair.

L’épineux problème de la distribution des wild-cards pour Roland-Garros va animer tout le mois de mai. Vendredi, lors de la présentation de l’édition 2023 de Roland-Garros, Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi, n’a pas voulu statuer la situation de Dominic Thiem, 101e mondial et hors-cut. Si trois forfaits ne surviennent pas d’ici un mois, l’Autrichien, double finaliste Porte d’Auteuil, devra donc passer par les qualifications. A moins qu’il n’hérite d’une invitation...

En 2020, Andy Murray avait reçu un bristol, mais il n’avait grappillé que six jeux à Stan Wawrinka et cela avait fait un peu jaser… Car il avait privé un jeune français d’un coup de pouce. Cette année, le dilemme se présente de nouveau. Car des Bleus ont des besoins. Tout près d’intégrer le tableau final, Hugo Gaston, 107e mondial, et Arthur Fils, 122e mondial, semblent assurés de bénéficier d’une wild-card.

Derrière, c’est un peu la bouteille à encre. Hugo Grenier, Enzo Couacaud et Benoît Paire sont les Tricolores les mieux placés sur le listing officiel. Mais ils ne sont pas "fédéraux". Le cas de l’Avignonnais est même sensible en raison de ses différends avec la FFT. En avril 2021, le comité d’éthique avait été saisi pour son comportement au tournoi de Buenos Aires. Cette citation l’avait écarté de la sélection olympique. Gilles Moretton, le président de la FFT, qui a un regard sur la liste des wild-cards, n’est pas du genre à oublier. Sinon, le pardon serait spectaculaire…

Une invitation attribuée au mérite

Ce serait un coup dur pour Paire, qui a la cote à l’étranger : il a été invité aux qualifs de Miami, Monte-Carlo et Madrid, la semaine prochaine. La DTN va évidemment plaider pour des jeunes. On pense à Harold Mayot et Arthur Cazaux, protagonistes de la finale de l’Open d’Australie juniors en 2020. Voire Giovanni Mpetshi Perricard, 19 ans, qui vient de remporter un Challenger au Mexique.

On rappelle que deux wild-cards sont échangées avec les fédérations australiennes et américaines. Une autre sera attribuée au mérite. Elle récompensera le Tricolore qui a le mieux performé sur les tournois français en 2023. Actuel troisième au classement derrière Luca Van Assche et Grégoire Barrère – qui n’ont pas besoin de cette invitation - , Laurent Lokoli tient la corde. Mais le Corse devra "contrôler" Arthur Fils lors du Challenger d’Aix, programmé début mai. Il n’a que dix points d’avance sur le finaliste de Roland-Garros juniors 2021.