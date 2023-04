Roland-Garros: Dominic Thiem va peut-être avoir besoin d’une wild-card

La liste des engagées pour les prochains Internationaux de France a été révélée. Treize Français sont engagés. En revanche, des grands noms sont sur la touche...

Double finaliste à Roland-Garros, Dominic Thiem va-t-il devoir passer par l’épreuve des qualifications ? C’est la question que l’on peut se poser à la lecture de la liste officielle des engagés. Actuel 101e mondial, l’Autrichien se trouve en effet sur la liste d’attente. Tout simplement parce que le cut d’admission est à 98. La raison ? Pas moins de sept joueurs, dont Gaël Monfils et Jérémy Chardy, ont activé leur classement protégé – une faveur accordée à des blessés de longue durée – et pourront évoluer Porte d’Auteuil.

Hugo Gaston, premier non-entrant côté tricolore

S’il n’y a pas trois forfaits dans le mois à venir, Dominic Thiem posera un cas de conscience aux organisateurs. On verra si Amélie Mauresmo envisage d’éviter à l’ancien n°2 mondial de passer par les qualifications. Fabio Fognini est encore plus loin sur la liste des remplaçants. L’Italien a de grandes chances de jouer les qualifs, du 21 au 26 mai.

Dans la liste des engagés, on recense onze Français : Richard Gasquet, Benjamin Bonzi, Adrian Mannarino, Grégoire Barrère, Constant Lestienne, Corentin Moutet, Quentin Halys, Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Luca Van Assche et Alexandre Müller. A ces noms, il faut ajouter Gaël Monfils et Jérémy Chardy, qui bénéficient donc d’un classement protégé. Hugo Gaston est le premier non-entrant côté tricolore.

La FFT aura huit wild-cards à distribuer. Deux sont bloquées pour les fédérations australienne et américaine.