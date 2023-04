Tennis: après Nadal, Djokovic à son tour forfait à Madrid à un mois de Roland-Garros

Deux jours après Rafael Nadal, le numéro un mondial Novak Djokovic déclare également forfait pour le Masters 1000 de Madrid, et ce au lendemain d'une défaite face à Lajovic (70e mondial). De quoi s'inquiéter à cinq semaines du début de Roland-Garros?

Novak Djokovic va également vivre une préparation tronquée pour Roland-Garros. À l’instar de Rafael Nadal, qui a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Madrid et n’a plus joué depuis l’Open d’Australie, le numéro un mondial renonce également à la terre battue espagnole. De quoi remettre en cause son état en forme, alors qu’il a été battu dès les quarts de finale du tournoi de Banja Luka par son compatriote Dusan Lajovic ce jeudi, gêné au coude droit.

Rome dans le viseur avant Roland-Garros

Forfait pour Indian Wells et Miami en raison de son statut de non-vacciné, Djokovic n’a disputé que trois tournois depuis sa victoire à Melbourne fin janvier. Après une demi-finale à Dubaï, il est tombé en 8e de finale à Monte-Carlo, défait par Musetti, avant donc de prendre à nouveau la porte prématurément cette semaine en Bosnie, au lendemain de sa victoire sur l’espoir français Luca Van Assche.

"Le plus grand obstacle pour moi aujourd’hui se nomme Novak Djokovic: si je peux le battre, je peux battre n’importe quel adversaire de l’autre côté du filet", avait-il déclaré dans la foulée de son élimination sur la Côte d’Azur, justifiée selon lui par une douleur au coude. Désormais, il ne lui restera que le tournoi de Rome (10-21 mai) pour se mettre en jambes avant le coup d’envoi de Roland-Garros (28 mai-11 juin).

"Il y a encore pas mal de semaines pour jouer et pour s'entraîner"

"En jouant comme ça, je ne peux pas gagner contre les adversaires qui sont si solides sur cette surface, avait lâché le numéro un mondial ce jeudi après sa défaite. Roland-Garros, ce n'est pas un secret, c'est le tournoi où je veux jouer mon meilleur tennis et j'y travaille. Là-bas, les conditions sont complètement différentes par rapport à Monte-Carlo et à Banja Luka. On verra. Il y a encore pas mal de semaines pour jouer et pour s'entraîner". Une affirmation remise en question quelques heures plus tard par l’annonce de son forfait pour Madrid.