Roland-Garros en direct: Humbert et Ferro pour relancer les Bleus

Onze Français sont engagés ce mardi. Fiona Ferro (face à Liang) et Uho Humbert (contre Berankis) seront les premiers sur les courts avec Olivia Babel (wild-card) pour un exploit face à Elina Svitolina. Gaël Monfils sera opposé à l'Espagnol Ramos-Vinolas avant l'affiche 100% française entre Hugo Gaston, huitième de finaliste l'année dernière, et Richard Gasquet. Kristina Mladenovic jouera contre la Slovaque Schmiedlova, Adrian Mannarino sera opposé à Bedene et Lucas Pouille à Cuevas. Bénéficiaires d'une wild-card, Chloé Paquet et Benjamin Bonzi seront respectivement opposés à Magda Linette et Facundo Bagnis.