Roland-Garros en direct: Osaka en ouverture sur le court central

Cette année marque l'entrée en scène de sessions nocturnes à Roland-Garros. Celles-ci sont déjà en place à l'Open d'Australie et à l'US Open. Mais si Melbourne et New York les ouvrent autour de 19 heures et y programment deux matchs, le tournoi parisien a opté pour un format différent: une seule affiche, à partir de 21 heures.

L'autre changement significatif, c'est que pour regarder ce match joué dans la nuit parisienne (comme pour suivre l'ensemble de ceux programmés sur le court Simonne-Mathieu), il faudra passer par la plateforme payante d'Amazon, qui en a obtenu les droits pour trois ans.

Mais là aussi, les restrictions sanitaires pèsent lourd: sans dérogation au couvre-feu, fixé à 21 heures jusqu'au 8 juin inclus, les neuf premières "night sessions" de l'histoire du Grand Chelem parisien se tiendront à huis clos. Seule la dernière, le 9 juin, avec le quatrième quart de finale messieurs et lancée exceptionnellement dès 20 heures, profitera du recul à 23 heures du couvre-feu et se déroulera sous les yeux de 5.000 spectateurs.