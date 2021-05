Roland-Garros 2021: Nadal, Djokovic et Federer dans la même moitié de tableau

Le tirage au sort de Roland-Garros, réalisé ce jeudi, a placé Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer dans la même moitié de tableau. Le tournoi principal débute à partir du 30 mai, et s'achèvera le 13 juin.

Les trois mastodontes sont ensemble. Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer se retrouvent dans la même moitié de tableau de l'édition 2021 de Roland-Garros, dont le tirage au sort a été réalisé jeudi, soit à quelques jours du début du tournoi principal prévu le 30 mai.

La finale, programmée au 13 juin, ne pourra donc pas donner lieu à une finale Djokovic-Nadal. Si ces deux rivaux venaient à s'affronter, le choc se produirait en demi-finale. En outre, un match Djokovic-Federer peut survenir en quarts de finale.

Medvedev de l'autre côté

Cette configuration a été rendue possible par le fait que le tenant du titre et recordman de victoires Rafael Nadal, 3e mondial, n'était pas d'office dans la partie basse du tableau alors que Novak Djokovic, leader mondial, était forcément dans le haut. Roger Federer, qui n'a joué que trois matches depuis un an, est tête de série n°8.

Novak Djokovic n'était donc protégé que de Daniil Medvedev, dont le statut de tête de série n°2 lui réservait automatiquement la partie basse de l'autre moitié de tableau. Le Russe de 25 ans évite donc les trois "gros". Reste qu'il n'a pas gagné le moindre match à la porte d'Auteuil en quatre participations (la première en 2017), et qu'il pourrait bien se retrouver face à Stefanos Tsitsipas (n°5) en quarts et Dominic Thiem (n°4) en demies.

Barty-Swiatek en demies?

En ce qui concerne les dames, Ashleigh Barty, tête de série n°1 et lauréate en 2019, se trouve dans la moitié de tableau d'Elina Svitolina (n°5), de Venus Williams et surtout de la Polonaise Iga Świątek, victorieuse l'an passé.

Dans l'autre moitié de tableau, Naomi Osaka (n°2) pourrait faire face en demi-finale à Serena Williams (n°7), toujours en quête d'un 24e titre majeur record. Avant cela, elle pourrait tomber sur la solide Aryna Sabalenka (4e) en quarts.