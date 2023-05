Roland-Garros: Garcia, Pouille, Humbert, Van Assche... le terrible zéro pointé français ce mercredi

Le deuxième tour de Roland-Garros a été marqué ce mercredi par les éliminations de Caroline Garcia, Ugo Humbert, Lucas Pouille, Luca Van Assche, Corentin Moutet et Léolia Jeanjean. Un cinglant 0/6 côté français.

Six représentants en lice. Six défaites. Le tennis français a vécu une journée noire ce mercredi à Roland-Garros. De Caroline Garcia à Lucas Pouille, de Luca Van Assche à Léolia Jeanjean, en passant par Corentin Moutet et Ugo Humbert, ils ont tous perdu au deuxième tour. Un terrible bilan qui ajoute un peu plus de pression sur les épaules de Diane Parry, Océane Dodin et Arthur Rinderknech, qui auront tous pour mission jeudi de sauver l’honneur bleu blanc rouge. Autre mauvaise nouvelle : l'annonce du forfait dans la soirée de Gaël Monfils, blessé.

Dans le tableau féminin, Garcia, n°5 mondiale et meilleure chance française de la quinzaine parisienne, a été sortie par la Russe Anna Blinkova 4-6, 6-3, 7-5. Une grosse désillusion au cœur d'une saison où elle peine décidément à se montrer à la hauteur de son nouveau statut. "C'est vrai que parfois, quand je suis sur le court, je n'ose pas y aller, je n'ose pas suivre au filet, je n'ose pas frapper, je n'ose pas changer de direction, et ça me joue des tours. Les plus grands regrets que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas y aller à fond dans ce style de jeu", a-t-elle regretté.

Fin de la belle aventure pour Pouille

Peu avant la Lyonnaise, Humbert avait rendu les armes face à l'Italien Lorenzo Sonego 6-4, 6-3, 7-6 dans la chaude ambiance du court 14. Le public a encore une fois joué son rôle, mais cela n'a pas suffi. Déplacé de son côté sur le Suzanne-Lenglen alors qu'il restait sur quatre victoires sur le 14 (trois tours de qualification puis son premier match dans le tableau principal), Pouille n'a rien pu contre le Britannique Cameron Norrie qui s'est imposé 6-1, 6-3, 6-3. Le bilan reste néanmoins très encourageant pour celui qui n'avait plus passé un premier tour en Grand Chelem depuis l'US Open 2019 et qui n’avait plus gagné sur le circuit ATP depuis sa défaite au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid en mai 2022.

Moutet et Van Assche, eux, ont été stoppés par le Russe Andrey Rublev (6-4, 6-2, 3-6, 6-3) et l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (6-4, 6-3, 7-6). Enfin, Jeanjean a subi la loi de la Russe Elina Avanesyan (6-0, 7-5). Signe de sa frustration, elle a jeté sa raquette à peine la balle de match perdue sur une ultime faute directe.