Roland-Garros: jeu vers l'avant, arrivée sur le circuit pro... Debru dévoile ses ambitions après son sacre

Questionné sur la voie qu'il souhaite empreunter pour atteindre le très haut niveau dans la foulée de sa victoire au tournoi juniors de Roland-Garros, le Français Gabriel Debru est apparu très à l'aise, et avec les idées claires.

Si Roland-Garros est la propriété de Rafael Nadal depuis l’année de son premier sacre, en 2005, le tournoi de la Porte d’Auteuil hisse haut les couleurs du drapeau français chez les Juniors. Cette année encore, c’est un jeune coq, Gabriel Debru (16 ans), qui a triomphé sur l’ocre du court Simonne-Mathieu, succédant au palmarès à un compatriote, Luca Van Assche.

Le jeune Grenoblois, qui travaille aux côtés de Boris Vallejo, ancien coach de Marin Cilic, depuis une semaine, s’est brillamment imposé face au Belge Gilles Arnaud Bailly, devenant ainsi le plus jeune lauréat du tournoi depuis un certain Holger Rune, invité surprise en quarts du tableau seniors cette année après une victoire sur Stefanos Tsitsipas, n°4 mondial et ancien finaliste de Roland-Garros.

Un tel parcours pourrait inciter Gabriel Debru à élargir son horizon et à ajuster son programme en conséquence, l’ambition étant bien évidemment de passer pro. Mais à quelle échéance?

"Forcément, on peut se dire qu’après une belle victoire comme ça on peut limite se précipiter, mais non, je ne pense pas, a estimé l’ancien élève de Stéphane Huet. J’ai Wimbledon juniors à penser. Je vais penser à mes objectifs un par un. Je ne vais pas me projeter très loin. Je vais me concentrer sur Wimbledon, ce sera très bien. Je vais bien préparer la saison sur herbe et ensuite on verra. Bien sûr, il y aura des Futures et des Challengers en France je pense. Je vais continuer à m’entraîner pour pouvoir bien jouer sur ces tournois et être très concentré."

Le Bac 2022 avant Wimbledon juniors

Très investi dans son projet, le Français est déterminé à réattaquer très vite "pour être meilleur". Plus jeune joueur du Top 1000 lorsqu’il y est rentré fin 2021 après une percée remarquée au Challenger de Roanne (huitième de finale) où il était invité*, lui qui disputait alors ses premiers tournois juniors ITF, Gabriel Debru a eu l’occasion de taper la balle avec Daniil Medvedev lors de son passage à l’académie Mouratoglou. S’il partage un même équipementier avec le Russe dont il admire la "force de caractère exceptionnelle", le Français ne s’inscrit pas dans la même filière de jeu et souhaite emprunter une toute autre direction, plus en phase avec ses qualités naturelles.

"Je vais essayer de travailler vers l’avant, les approches au filet, le service, le pourcentage de premières balles, le coup droit aussi. Je veux envoyer plus au coup droit. Faire du physique aussi, beaucoup de physique. Si on veut aller chez les pros, il y a beaucoup de physique à faire. Un peu de repos aussi. Je vais bien travailler mon service, mon coup droit, 'globaliser' mon jeu, essayer de devenir meilleur avec tous ces entraînements." Avant de mettre tout cela en pratique sur les terrains d’entraînements, il y aura les épreuves anticipées du bac, prévues le 16 juin.

"J’ai douze jours de préparation, sourit-il. Je vais donner mon meilleur, je ne garantis rien. Je vais quand même pas mal travailler cette semaine. J’ai une semaine de repos, ça va travailler l’écrit de Français et l’oral. Après beaucoup d’émotions, retourner au travail scolaire n’est jamais simple, mais je vais donner mon meilleur. Comme à Roland, mais ce sera pour les études."

*Il était devenu à Roanne en novembre le quatrième plus jeune joueur à remporter un match du tableau principal d'un tournoi Challenger depuis 2000.