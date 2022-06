Nadal va disputer la 14e finale de sa carrière à Roland-Garros, il n'en a perdue aucune

Vainqueur par abandon d'Alexander Zverev (7-6, 6-6), Rafael Nadal s'est qualifié ce vendredi pour la finale de Roland-Garros, où il n'a jamais perdu en 13 matchs. L'Espagnol retrouvera le vainqueur de l'autre demie entre Marin Cilic et Casper Ruud.

Pour la 14e fois de sa carrière, Rafael Nadal disputera ce dimanche la finale de Roland-Garros. L'Espagnol s'est qualifié après plus de trois heures de jeu ce vendredi, à l'issue de l'abandon d'Alexander Zverev, qui s'est tordu la cheville droite lors du dernier point qui a permis à Nadal de recoller à 6-6 dans la deuxième set.

Le combat fut dingue entre les deux hommes et Rafael Nadal ne pouvait pas afficher sa joie, comme à son habitude, après sa victoire. Compatissant pour Zverev, en pleurs et sorti en fauteuil roulant, le Majorquin a tout de même souligné son "rêve" de se retrouver à nouveau en finale de Roland-Garros. "C'est très dur, je suis très triste pour lui, a réagi Nadal. Il jouait un tournoi incroyable, je sais combien il se bat pour gagner un Grand Chelem. Il n'a vraiment pas eu de chance, mais je suis sûr qu'à l'avenir il va en gagner, et pas un, mais beaucoup plus."

"Rafa" devient ainsi le deuxième finaliste le plus âgé de Roland-Garros de l'histoire, après l'Américain Bill Tilden, 37 ans en 1930. Jusqu'à présent, l'Espagnol, qui fête ce vendredi ses 36 ans, n'a jamais perdu dans le match pour le titre sur la terre battue parisienne. S'il avait l'avantage au score après le gain de la première manche au tie-break, Nadal était très clairement bousculé par Zverev. L'intensité et la tension étaient de la partie, avec une grande difficulté pour les deux joueurs à tenir leur service.

Zverev dominait

Après avoir battu Novak Djokovic au tour précédent en quatre sets, Rafael Nadal était bien accroché par Zverev, qui avait le dessus dans l'échange. Mais sans doute porté par son expérience et son aura, Nadal tenait bon dans les moments importants, profitant aussi parfois des failles de son adversaire, à l'image d'un jeu où il a commis trois double-fautes.

Le gaucher majorquin a validé le gain du premier set après avoir fait face à quatre balles de set d'affilée dans le jeu décisif. L'Allemand de 25 ans, qui avait l'opportunité de devenir le nouveau numéro 1 mondial en cas de succès à Roland-Garros, avait breaké d'entrée, menant 4-2 avant de faiblir. Il avait encore l'avantage dans le deuxième set, servant à 5-3. Mais le duel, qui a tenu ses promesses, en est resté là, avec les larmes de Zverev.

Rafael Nadal retrouvera en finale le vainqueur de la deuxième demi-finale entre le Croate Marin Cilic et le Norvégien Casper Ruud. Souvent partenaire d'entraînement de Nadal, Ruud disputerait sa première finale de Grand Chelem, là où Cilic a déjà gagné l'US Open et atteint la finale à l'Open d'Australie et Wimbledon. Mais face à l'ogre Rafael Nadal, qui aura l'occasion d'ajouter un 22e Majeur dans son jardin, il faudra forcément faire déjouer les pronostics.