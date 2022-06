Roland-Garros: les mots touchants de Nadal pour Zverev après son terrible abandon

Qualifié pour la finale de Roland-Garros après l’abandon de Alexander Zverev, Rafael Nadal a apporté son soutien à son adversaire du jour. Durement touché à la cheville, l'Allemand a quitté le court Philippe-Chatrier en béquilles.

C’est l'une des images de ce Roland-Garros 2022: Alexander Zverev en pleurs et se tordant de douleur devant un Rafael Nadal médusé. Alors que les deux joueurs jouaient le deuxième set après 3h15 de jeu, l’Allemand s’est blessé à la cheville. Alerté par les cris de douleur de Zverev, Nadal est venu aux nouvelles de son adversaire.

Après l’officialisation du forfait du numéro trois mondial, Nadal s’est présenté au micro de Mats Wilander, la mine déconfite: “C'est très dur, je suis triste pour lui. Il jouait très bien, il a fait un excellent tournoi, c'est un excellent collègue et je sais combien il se bat pour gagner un tournoi du Grand Chelem. Il n'a pas eu de chance, je lui souhaite un bon rétablissement.”

"C'est l'un des défis les plus grands sur le circuit à relever quand il joue à ce niveau"

La blessure d'Alexander Zverev est d’autant plus frustrante que la match livré par les deux joueurs était une nouvelle fois de très bonne facture. Le Majorquin ne doute d'ailleurs pas du futur succès du joueur de 25 ans. “Il va gagner plusieurs tournois du Grand Chelem à l'avenir je pense. C'est l'un des défis les plus grands sur le circuit à relever quand il joue à ce niveau. On a joué pendant plus de trois heures et on était dans le deuxième set.”

Malgré l’émotion suscitée par cet abandon soudain de Zverev, alors que rien n’était joué dans ce deuxième set, Rafael Nadal retrouve la finale de Roland-Garros, la quatorzième depuis le début de sa carrière. “Pour moi, c'est un rêve d'être à nouveau en finale mais vu comment le match se termine, le voir pleurer dans le vestiaire, c'est très difficile." Le Majorquin affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale opposant Casper Ruud à Marin Cilic.