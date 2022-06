Roland-Garros: les mots très forts de Nadal, qui préfère "perdre la finale et avoir un nouveau pied"

Qualifié pour la finale de Roland-Garros après l’abandon d’Alexander Zverev en demi-finale ce vendredi, Rafael Nadal s’est à nouveau confié sur sa blessure au pied qui le gêne au quotidien.

Il peut entrer encore un peu plus dans la légende de Roland-Garros, même s’il a déjà marqué l’histoire comme personne ne l’avait fait auparavant Porte d'Auteuil. Qualifié pour la finale du Grand Chelem français après l’abandon d’Alexander Zverev en demi-finale ce vendredi, alors que les deux hommes se livraient un combat de titans, Rafael Nadal a l’occasion d’aller chercher son quatorzième titre sur la terre battue parisienne ce dimanche.

Pourtant, le Majorquin s'avançait vers ce Grand Chelem avec quelques doutes. Dix jours avant le début de Roland-Garros, il a quitté le tournoi de Rome dès le deuxième tour en étant fortement diminué par sa blessure au pied. Sur la terre battue italienne, il avait alors éprouvé d'énormes difficultés à se déplacer.

"J'ai une vie qui attend après et j'aimerais pouvoir y faire du sport amateur avec mes amis"

En conférence de presse, ce vendredi, Nadal s’est exprimé sur ce gros problème au pied, lié au syndrome de Müller-Weiss, une nécrose de l'os scaphoïde. Interrogé sur sa préférence entre gagner un nouveau titre dans deux jours et avoir un nouveau pied tout neuf, il n’a pas hésité.

"Je préfère perdre la finale et avoir un nouveau pied qui me permettrait d'être heureux au quotidien. Gagner, c'est super, ça te remplit d'une joie momentanée. Mais la vie continue et c'est le plus important. J'ai une vie qui attend après et j'aimerais pouvoir y faire du sport amateur avec mes amis…"

"Si on n'est pas capable de trouver une solution, ça va devenir super difficile pour moi"

Mardi, après un combat homérique contre Novak Djokovic, Nadal avait laissé planer le doute sur la suite de sa carrière, laissant penser qu’il pourrait rapidement arrêter le tennis s’il ne trouvait pas de solution pour calmer les douleurs.

"Je ne sais pas ce qui peut arriver après ici, j'ai ce que j'ai au pied. Si on n'est pas capable de trouver une solution, ça va devenir super difficile pour moi. C'est tout. Je profite juste de chaque jour où j'ai la chance d'être là, sans trop penser à ce qui peut arriver dans le futur. Bien sûr je vais continuer à me battre pour trouver une solution, mais pour le moment, on n'en a pas."