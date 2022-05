Roland-Garros: la finaliste sortante Pavlyuchenkova déclare forfait

La Russe Anastasia Pavlyuchenkova a annoncé mardi renoncer à la suite de sa saison, à commencer par Roland-Garros, dont elle est finaliste sortante, en raison d'une douleur persistante au genou gauche.

Anastasia Pavlyuchenkova ne disputera pas Roland-Garros 2022 (22 mai-5 juin), ni les autres tournois restants cette année. Finaliste de l'édition 2021 des Internationaux de France, la joueuse russe de 30 ans a annoncé mardi son forfait pour la suite de la saison. En cause: une blessure au genou gauche.

Deux défaites cuisantes à son retour

"La décision a été très difficile à prendre, car Roland-Garros a toujours été très spécial pour moi, surtout après un parcours de rêve l'année dernière! Mais à cause de la douleur depuis longtemps maintenant, la blessure me limite physiquement et mentalement pour participer aux compétitions et m'entraîner pleinement", décrit-elle dans un message publié sur les réseaux sociaux, à cinq jours de l'ouverture du tournoi parisien du Grand Chelem.

Pavlyuchenkova avait déjà dû se faire soigner pour cette même blessure au genou gauche lors de sa finale perdue face à la Tchèque Barbora Krejcikova l'an passé. Elle avait pris dix semaines de repos avant le début de la saison sur terre battue pour régler ce problème. Son retour sur les courts en mai s'est traduit par deux défaites au premier tour à Madrid puis Rome.

"Après des mois de rééducation cette année et seulement trois tournois joués, les deux derniers m'ont montré que la douleur était toujours là et que je n'étais pas prête, constate-t-elle. Donc j'ai décidé de prendre plus de temps et de revenir plus fort l'année prochaine!"