Roland-Garros: la sensation danoise Holger Rune s'offre le finaliste sortant Tsitsipas

Le jeune Danois de 19 ans Holger Rune a créé la sensation de la journée en dominant en quatre manches le Grec Stefanos Tsitsipas, finaliste sortant de Roland-Garros. Rune affrontera un autre joueur scandinave, Casper Ruud, pour une place dans le dernier carré.

Retenez bien ce nom, vous pourriez devoir le prononcer assez souvent cette année. Holger Rune, 19 ans seulement, et déjà le Danois le mieux classé de l’histoire à l’ATP (40e cette semaine), a éliminé le finaliste sortant Stefanos Tsitsipas, 4e mondial, ce mardi, lors des huitièmes de finale du tournoi ( 7-5, 3-6, 6-3, 6-4). Rune affrontera ce mercredi le Norvégien Casper Ruud pour tenter de se hisser dans le dernier carré. Il est le premier Danois à atteindre les quarts de finale à Roland-Garros depuis 1925. Il est également le premier Danois à se hisser à ce stade d’un Majeur depuis Jan Leschly, qui avait atteint les demies à l’US Open 1967.

A 19 ans, Rune participe à son troisième tournoi du Grand Chelem. Jusque-là, il n'avait jamais passé le premier tour, ni à l'US Open 2021 (battu par Novak Djokovic), ni à l'Open d'Australie 2022 (battu par Soowoo Kwon). Mais ce n’est qu’en prenant le micro à la fin de son match après sa victoire que le jeune pensionnaire de l’académie Mouratoglou a fait son âge. Tout au long de la rencontre, Rune a imposé son rythme et dirigé les débats face à Stefanos Tsitsipas en prenant la balle très tôt en coup droit et en distillant ses amorties de revers - un coup qu’il apprécie tout particulièrement - pour faire courir son adversaire vers l’avant.

Tsitsipas semblait avoir haussé son niveau de jeu et d'intensité en remportant le deuxième set, mais un tournant s’opérait à 3-2 dans la troisième manche et le 40e mondial prenait les commandes de ce match pour ne plus jamais les lâcher après le gain du 3e set. Quelque peu crispé au moment de conclure, Holger Rune sauvait plusieurs balles de 5-5 pour conclure sur sa première balle de match et signer un impensable exploit sur l’ocre de la Porte d’Auteuil qui lui réussit plutôt bien. Ex-n°1 mondial juniors, le terrien danois a remporté l'édition 2019 de Roland-Garros de la catégorie. Entré dans l'année 2021 au 474e rang mondial, Holger Rune a franchi des caps importants ces dernières semaines.

Titré à Munich, la première victoire de sa carrière dans un tournoi ATP - la première d'un Danois depuis Kenneth Carlsen en 2005 - Rune est assuré de titiller le top 20, lui qui affiche déjà sa volonté d’être n°1 mondial. S’il a grandi dans l’ombre de Carlos Alcaraz, issu de la même génération 2003, avançant à pas feutrés pendant que son ami affolait les compteurs et accumulait les records de précocité en battant les meilleurs, Holger Rune semble décidé à prendre toute la lumière.