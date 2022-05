Roland-Garros: la déception du clan Nadal placé en night session face à Djokovic

Carlos Moya, l'entraîneur de Rafael Nadal, a livré la première réaction de l'entourage du Majorquin à RMC Sport après la décision du tournoi de Roland-Garros de placer le quart de finale entre Nadal et Djokovic en soirée ce mardi.

Le tournoi de Roland-Garros a tranché, et cela ne fait pas les affaires de Rafael Nadal. Le Majorquin, 13 fois vainqueur du tournoi Porte d'Auteuil, disputera son quart de finale face à Novak Djokovic en night session, ce mardi, avec des conditions de jeu qui ne favorisent pas forcément son jeu. La température sera plus basse, l’humidité sera donc plus présente et les balles seront moins rapides que si les deux hommes s’étaient affrontés en journée. Le lift de Rafael Nadal, si difficile à contrôler pour ses adversaires tant la balle gicle au rebond, sera moins efficace, moins explosif dans la mesure où il ne bénéficiera pas des mêmes conditions atmosphériques.

Moya: "C'est une question de business"

Croisé dans les allées du tournoi, l'entraîneur de Rafael Nadal, Carlos Moya, s'est arrêté au micro de RMC Sport pour livrer sa première réaction: "Je ne parlerais pas de manque de respect. Ici à Roland-Garros, Rafa a du crédit, il a gagné treize fois le tournoi et s’il a une requête tu devrais l’écouter. Il fait partie de l’histoire de Roland-Garros, on sait que personne n’est plus grand que Roland-Garros, personne n’est plus grand que les tournois du Grand-Chelem, mais à la fin c’est une question de business et nous comprenons."

Alcaraz a vu son souhait exaucé

Interrogés la veille sur le sujet, Nadal avait expliqué préférer "jouer en journée", quand Djokovic penchait pour la soirée. "Je suis très conscient que c'est une possibilité, si les choses ne vont pas dans mon sens, que ce soit mon dernier match ici à Roland-Garros. C'est pour ça que j'aimerais le jouer en journée", avait déclaré le Majorquin, treize fois lauréat sur la terre battue parisienne. Le jeune phénomène espagnol Carlos Alcaraz, futur adversaire de Zverev, avait lui estimé que rejouer pour la troisième fois de la quinzaine parisienne en soirée lui paraîtrait "injuste". Son quart de finale a finalement été programmé dans l'après-midi.