Roland-Garros: Nadal vient à bout d’Auger-Aliassime et rejoint Djokovic en quart de finale

Le choc entre Rafael Nadal et Novak Djokovic dans les quarts de finale de Roland-Garros aura bel et bien lieu. Il aura fallu cinq manches à l’Espagnol pour venir à bout de Félix Auger-Aliassime qui quitte Roland-Garros par la grande porte (6-3, 3-6, 2-6, 6-3, 3-6).

Ce huitième de finale entre Rafael Nadal et Félix Auger-Aliassime aura été l’un des combats les plus disputés de cette édition de Roland-Garros. Après plus de quatre heures de jeu, l’Espagnol est parvenu à venir à bout du Canadien (6-3, 3-6, 2-6, 6-3, 3-6) . Mais le spectacle proposé par les deux acteurs devrait rester dans les mémoires du public présent ce dimanche sur le court Philippe-Chatrier.

Favori de cette rencontre, Nadal n’a pas tardé à se rendre compte que ce match n'allait pas être aisé. Dès la première manche, Auger-Aliassime se montre impérial et prend l’ascendant sur celui qui a gagné 13 fois le Grand Chelem parisien. Mais fidèle à lui-même, l’Espagnol se ressaisit et recolle au score au deuxième set et déroule dans la troisième manche. Alors que Nadal semble se diriger vers la victoire, Auger-Aliassime va livrer une bataille féroce.

Une bataille acharnée

Sous les yeux de Toni Nadal (oncle de Rafael et coach d’Auger-Aliassime) présent aux premières loges, le Canadien se montre intraitable dans le quatrième set. Dès le premier jeu, ce dernier profite d’une double faute de Nadal pour faire le break. Si l’Espagnol pousse dans la fin de cette manche pour refaire son retard, il se confronte à un joueur plein de ressources qui parvient à recoller au score et accrocher une cinquième manche décisive.

Petite anecdote, c’est seulement la troisième fois de sa carrière que l’Espagnol disputait un cinquième set à Roland-Garros. Preuve de la grande performance d’Auger-Aliassime. Dans cette dernière manche, les tennismans peinent à prendre l’ascendant l’un sur l’autre. Sous les applaudissements du public et malgré les 4h de jeu, les adversaires se rendent coup pour coup et disputent des jeux impressionnant.

Mais comme souvent dans sa carrière, Nadal prend les rênes du match en réalisant le break et a besoin d’un seul jeu pour décrocher sa place en quart de finale et retrouver Novak Djokovic (vainqueur de Diego Schwartzman). Dans la foulée, le chouchou du public vient à bout d’Auger-Aliassime. À l’issue de combat, Nadal a tout de même eu des éloges pour le Canadien qui l’a poussé dans ses derniers retranchements: "C’est un grand joueur, un des meilleurs au monde. Il est encore très jeune, il a beaucoup de puissance et se déplace très vite. Ça a été un adversaire très difficile. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de la saison."