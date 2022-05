Roland-Garros: pas de Nadal-Djokovic pour France TV, le match programmé en night session mais gratuit

Le suspense a pris fin: le choc entre Rafael Nadal et Novak Djokovic en quart de finale de Roland-Garros sera programmé mardi en nocturne mais accessible à tous sur Amazon. Une night session dont les joueurs ne sont pas très friands à Paris.

Le débat des dernières heures a pris fin ce lundi: le choc tant attendu entre Rafael Nadal et Novak Djokovic en quart de finale de Roland-Garros sera programmé le soir mardi. De nombreux débats, des tractations et finalement la décision d'Amélie Mauresmo la directrice du tournoi.

Match accessible "gratuitement et sans restriction"

Le match aura lieu pas avant 20h45 et sera diffusé sur Amazon qui le rendra accessible "gratuitement et sans restriction, en France, sur les applications Prime Video, mobile et web", a indiqué la FFT dans un communiqué. "Aucune inscription ou création de compte ne seront nécessaires pour suivre ce match. L’application Prime Video est disponible sur tous les services IPTV afin que les téléspectateurs puissent regarder ce match sur leur service de télévision habituel. La FFT remercie Prime Video de permettre à tous les fans de suivre cette affiche."

Cette programmation en soirée n'est pas forcément du goût des joueurs à Paris. Ce casse-tête de programmation a dû interpeller les Grands Chelems voisins. A l’US Open ou à l’Open d’Australie, ce serait un honneur et un privilège de prendre part à une night session. A Paris, tous les joueurs le glissent à demi-mots, c’est presque une contrainte, une corvée. Rafael Nadal a été clair sur le sujet. Pour lui, un mach sur terre battue doit se dérouler en plein jour. Il a toujours rechigné à jouer la nuit. C’est également le cas à Rome. A Madrid, le problème est réglé: il est systématiquement programmé à 16 heures.

Les meilleurs perdent l’avantage le soir

Mais depuis que les droits TV ont été segmentés à l’été 2019 avec un lot vendu à Amazon pour dix sessions de nuit, la donne a changé. Parce qu’une nocturne parisienne bouleverse les habitudes des cadors: avec l’humidité ambiante, les balles giclent moins et les meilleurs perdent leur avantage. Mais le nœud du problème, c’est la fameuse affiche réservée en exclusivité à Amazon Prime. D’après nos informations, le géant américain règle une addition évaluée entre dix et quinze millions d’euros. Cet investissement leur assure, en principe, le match le plus excitant de la journée, surtout en deuxième semaine.

Mais le partenaire historique de la FFT, France Télévisions, a mis une forte pression sur la direction du tournoi pour récupérer ce match qui excite le monde entier. L’argument clé était de le proposer au plus grand nombre. En filigrane, il y avait l’assurance de réaliser une audience exceptionnelle. Dans une période où le tennis français a besoin d’attirer des jeunes, il s'agissait d'un élément non négligeable. Mais il n'a pas permis d'arracher la mise.

Le dilemme de Mauresmo

Plus globalement, l’organisation de cette night session est sujet à polémique. La FFT a voulu se distinguer en ne programmant qu’une rencontre. Avec un prix du billet très cher, les rencontres féminines - qui ne se jouent qu’en deux sets gagnants - sont quasiment exclues du dispositif. En comptant 2021, seuls trois simples dames ont été programmés. C’est maigre et il étonnant que la voix de la WTA ne s’élève pas pour réclamer une parité. A l’Open d’Australie et à l’US Open, le coup d’envoi de la session de nuit est donné à 19h30 avec deux rencontres. Et tout le monde est content. Mais la FFT est prisonnière du contrat signé avec Amazon qui tient à démarrer son émission à 20h30 avec un coup d’envoi du match nocturne à 21 heures pétantes.

Amélie Mauresmo, qui chapeaute la réunion de programmation tous les jours, a donc tranchée. Sa décision sera commentée en sachant qu’elle ne conçoit pas son poste de directrice en se coupant des joueurs. Ses discussions avec Rafael Nadal, treize fois vainqueur ici, ont dû lui faire passer une très mauvaise nuit. Il y a le poids d’un immense champion qui possède sa statue à l’intérieur du stade et le poids des diffuseurs qui ont chacun leurs arguments économiques. Ces derniers ont eu le dernier mot sur se sujet.