Roland-Garros: nouveau gros coup dur pour les Bleus, Monfils déclare forfait

Au lendemain de sa victoire incroyable face à Sebastian Baez au premier tour, Gaël Monfils est contraint d'abandonner Roland-Garros à cause d'une blessure au poignet.

Grosse déception pour Gaël Monfils. Le Français, qui devait défier le numéro 6 mondial Holger Rune jeudi soir au deuxième tour de Roland-Garros, a annoncé ce mercredi qu'il était contraint de déclarer forfait en raison d'une blessure au poignet gauche.

>> Suivez Roland Garros avec un essai gratuit sur Amazon Prime

"J'ai une rupture partielle" ligamentaire au niveau "du poignet gauche", a-t-il indiqué au cours d’une conférence de presse. Un terrible crève-cœur pour celui qui avait signé une invraisemblable victoire au premier tour mardi soir après avoir été mené 4-0 dans le cinquième set par l'Argentin Sebastian Baez (42e). Un succès épique, dans une ambiance totalement folle, au bout d’un énorme bras de fer (3-6, 6-3, 7-5, 1-6, 7-5). Mais il n’y aura malheureusement pas de suite sur la terre battue parisienne cette année.

"Il m’en reste combien des Roland-Garros ?"

"J’avais mal hier (mardi), j’ai appelé rapidement le physio, mais j’ai fini le match avec beaucoup d’adrénaline. On a glacé tout de suite le soir et je pensais que ça allait bien. Ce matin, j’ai pris pas mal d’anti-inflammatoires. J’ai un peu tapé mais j’avais encore mal donc on a refait des soins. Je sentais que j’avais encore mal. On a fait une IRM et le médecin m’a dit de ne pas jouer", a exposé le joueur de 36 ans, décidément plombé par des blessures à répétition.

"Je vais faire un arthroscanner jeudi pour savoir le délai exact, ce sera quelques semaines. Ça peut être très rapide ou plus long. Ce n’est pas une rupture complète. Le médecin a bon espoir que je puisse jouer sur gazon. Je ne le montre pas trop, mais il y a plus que de la déception, il m’en reste combien des Roland-Garros ? C’est ça la vraie question. Je viens d’apprendre la nouvelle, c’est tout frais. Pour l’instant, je digère", a-t-il confié. Il n’y a plus que trois Bleus en lice à Roland-Garros : Diane Parry, Océane Dodin et Arthur Rinderknech.

A noter qu'à la place du Monfils-Rune, c’est le duel entre Alexander Zverev et Alex Molcan qui animera la session de nuit jeudi sur le court Philippe-Chatrier.