Roland-Garros: Paire veut "mettre le feu" après "un début de saison catastrophique"

Avant son entrée en lice à Roland-Garros, Benoît Paire a posté un message de motivation sur son compte Instagram. Il appelle notamment le public à enflammer le court même s’il ne "promet pas le plus beau match de tennis".

Benoît Paire fait son autocritique et appelle au soutien de son public. Dans un message posté sur son compte Instagram ce samedi, le 67e joueur mondial se montre lucide sur sa situation à l’heure d’aborder son premier tour de Roland-Garros contre le Biélorusse Ilya Ivashka (50e). "Je fais un début de saison catastrophique, je ne joue pas mon meilleur tennis, je ne suis pas à mon top mentalement".

"Qu'on mette le feu à ce court et qu'on kiffe"

Néanmoins, le showman ne veut pas se laisser abattre et compte sur le soutien de ses fans pour inverser la tendance actuelle. "Mais c’est Roland Garros et c’est mon tournoi préféré où il peut se passer quelque chose de magique, poursuit-il. Passons un moment incroyable ensemble! Je ne vous promets pas le plus beau match de tennis de votre vie mais qu’on mette le feu à ce court et qu’on kiffe!"

Depuis le début d’année, Benoît Paire n’a gagné que cinq matchs sur le circuit, dont deux à l’Open d’Australie, ce qui l’a fait perdre 20 places au classement ATP. Et reste sur une élimination au premier tour du tournoi de Rome face à Lajovic (6-2, 7-5).

Battu d’un soufle par Nishikori en 8es de finale en 2019 (6-2, 6-7, 6-2, 6-7, 7-5), il s'est fait sortir dès son entrée en lice sur l'ocre parisien l’année dernière par Ruud (5-7, 6-2, 6-1, 7-6). Quelques jours après avoir lancé sa marque de vêtements, il s’apprête à disputer son 13e Roland-Garros de suite. Avec pour espoir de retrouver le sourire, et pourquoi pas le goût de la victoire.