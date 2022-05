Roland-Garros: "Je ne suis pas du tout le favori", assure Nadal, gêné par une douleur au pied

Présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du début de Roland-Garros (22 mai-5 juin), Rafael Nadal s’est longuement confié sur ses douleurs au pied. Le recordman de titres Porte d’Auteuil assure par ailleurs qu’il ne se voit pas du tout en favori du tournoi.

On peut très bien n’avoir laissé échapper le titre que quatre fois sur les 17 dernières années et estimer ne pas être le favori sur la ligne de départ. Surtout quand une inquiétante blessure vous embête depuis de longs mois. Présent en conférence de presse ce vendredi, à seulement deux jours du début de Roland-Garros (22 mai-5 juin), Rafael Nadal s’est longuement confié sur son état de forme au moment d’attaquer le Grand-Chelem parisien, qu’il a déjà remporté 13 fois.

"Favori ? Non, les résultats parlent d'eux-mêmes, j'ai été le favori par le passé, je suis un des candidats à la victoire finale ici de par mon passé, mais je ne suis pas du tout le favori, on ne sait pas ce qui va se passer", a balayé le Majorquin, actuel 5e joueur mondial au classement ATP.

"Je vis tous les jours avec cette douleur, il n'y a pas de surprise, j'essaie juste de faire de mon mieux."

Il y a une dizaine de jours, Rafael Nadal, touché physiquement, a été éliminé dès le 8es de finale du Master 1000 de Rome par le Canadien Denis Shapovalov. Après avoir nettement dominé la première manche, il a baissé de niveau jusqu'à avoir manifestement de grosses difficultés à se déplacer. L'Espagnol souffre d'une blessure chronique au pied qui l'avait obligé l'an dernier à mettre un terme à sa saison dès le mois d'août. Il n'était revenu à la compétition qu'en janvier pour remporter l'Open d'Australie et porter à 21 le record de titres en Grand-Chelem.

Placé dans la même partie de tableau que Djokovic et Alcaraz

”Je vis tous les jours avec cette douleur, il n'y a pas de surprise, j'essaie juste de faire de mon mieux, de jouer au tennis, je m'entraîne autant que possible, a détaillé l’Espagnol ce vendredi. Je suis en bonne santé, j'essaie de me donner toutes les chances de jouer ce tournoi dans de bonnes conditions et d'être compétitif dès les premiers tours, il faut rester positif, et croire en mes chances."

Jeudi, lors du tirage au sort du tableau final, Nadal a été placé dans la même partie que Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, favoris à la victoire finale. Le Majorquin pourrait affronter le Serbe, tenant du titre, dès les quarts de finale, avant de potentiellement défier son compatriote espagnol en demi-finale.