Tennis: Benoît Paire lance sa marque de vêtements avec des tee-shirts à messages cultes

Alors que Roland-Garros débute ce dimanche, le joueur français Benoît Paire compte bien profiter de l'occasion pour briller sur les courts... mais pas que. Le 67e mondial va lancer sa marque de vêtements, baptisée "Hors Paire". Parmi les premières créations, des tee-shirts reprenant des moments cultes de la carrière du tennisman tricolore.

"La Cha**e", "Santé Marion", "Libérez-moi"... Autant de moments mythiques qui restent en mémoire et participent encore aujourd'hui à la légende du "roi" Benoît Paire. Si vous avez encore en tête ces instants cultes, sachez que ceux-ci vont connaître, à compter du lundi 23 mai, une déclinaison en tee-shirts.

Des tee-shirts cultes griffés Benoît Paire lancés pendant Roland-Garros

En effet, le Français - qui s'apprête à participer à l'édition 2022 de Roland-Garros (22 mai au 5 juin) - va lancer officiellement sa marque de vêtements. Baptisée "Hors Paire", celle-ci est co-créée par Celio et se compose, pour l'instant, de trois tee-shirts reprenant ces trois phrases symboliques prononcées par le joueur de 33 ans. Côté logo non plus, pas de triche: le 67e mondial a choisi un verre à cocktail blanc sur fond noir, reprenant l'un de ses péchés mignons en dehors des courts.

Les teeshirts de la marque "Hors Paire" créée par le joueur de tennis français Benoît Paire. © Hors Paire

Reste à voir si, à partir de lundi, ces produits cultes trouveront leur public. En attendant, sur les courts cette fois, le public français fait grise mine avant le tirage au sort du tableau final du tournoi du Grand chelem parisien, prévu ce jeudi à 19h. Avec le forfait annoncé de Gaël Monfils, blessé au talon droit, aucun joueur tricolore ne sera tête de série Porte d'Auteuil. Une première au XXIe siècle.

Ugo Humbert (45e), Benjamin Bonzi (53e) et Arthur Rinderknech (65e) seront les trois Français les mieux classés à l'ATP avant d'attaquer Roland-Garros. Et ce n'est guère mieux sur le circuit féminin avec Alizé Cornet (40e), Caroline Garcia (73e) ou Océane Dodin (94e) pointant loin, elles aussi, au classement WTA. Reste à voir s'ils (et si elles) seront épargné(e)s au moment du tirage.

