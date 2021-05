Roland-Garros: Simona Halep annonce son forfait, "le cœur lourd"

Vainqueur des Internationaux de France en 2018, la Roumaine Simona Halep, 29 ans, annonce vendredi son forfait pour Roland-Garros en raison d’une blessure au mollet.

Pas de Roland-Garros pour Simona Halep. La joueuse roumaine de 29 ans déclare forfait pour les Internationaux de France qui se disputeront du 30 mai au 13 juin. Celle qui s’est imposée à Paris en 2018 doit renoncer à sa participation en raison d’une blessure.

"C’est avec le cœur lourd que j’annonce mon forfait pour Roland-Garros cette année, a écrit Halep sur les réseaux sociaux. Malheureusement, j’ai besoin de temps pour récupérer de ma déchirure au mollet gauche. Le calendrier est trop court."

Elle donne rendez-vous en 2022

Très déçue de devoir renoncer à un Grand Chelem, Halep dit ressentir de la "tristesse" de ne pas être à Paris au printemps. "Je vais me concentrer sur ma récupération, rester positive et revenir sur le court dès que je serai en bonne condition pour le faire."

Et la numéro 3 mondiale d’annoncer, d’ores-et-déjà, sa présence Porte d’Auteuil l’an prochain. "Roland-Garros 2022, i’m coming for you ! A bientôt." Simona Halep a remporté deux titres du Grand Chelem, Roland-Garros en 2018 et Wimbledon en 2019.