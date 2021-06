Roland-Garros: Stefan Bojic, le "tennis freestyler" qui donne la leçon à Djokovic

Stefan Bojic, l'inventeur du tennis freestyle, qui réalise des prouesses techniques et des figures hallucinantes avec sa raquette et une balle de tennis, évoque son parcours et ses projets.

Stefan Bojic est le pionnier du tennis freestyle. Une discipline qui pourrait bientôt gagner de nouveaux adeptes tant il a réussi, à travers ses voyages autour du monde, à populariser cet art dont il est passé maître. Raquette en main, et parfois balle (de tennis) au pied, ce Serbe de 31 ans, qui revendique près de 200.000 abonnés sur Instagram, sait absolument tout faire. Partout où il passe, Bojic fait se lever les foules, même les joueurs du circuit ATP sont à ses pieds, tant et si bien que certains essaient de l’imiter, pas toujours avec réussite.

Mais chut, Stefan Bojic a promis de ne révéler aucun nom, il ne faudrait surtout pas les froisser, voire risquer de se les mettre à dos. "C'est très difficile de séparer mes élèves, s’amuse-t-il sur les courts du TC Boulogne Billancourt, où nous l’avons rencontré. Je dois donner le même amour à tout le monde. Certains sont doués avec leurs mains, d'autres avec leurs pieds. Novak Djokovic est définitivement l'un d'entre eux, mais nous avons passé le plus de temps ensemble donc il y a peut-être quelque chose à voir avec ça (sourire)."

Le saltimbanque de Belgrade n’est pas un joueur de tennis professionnel, même s’il a un temps voulu le devenir. Mais après avoir été un bon junior et obtenu son premier classement ATP, le Serbe a finalement renoncé pour s’engager sur une autre voie. Puis il ne s’est plus contenté des prestations facturées par les tournois et les sponsors pour lesquels il se produit. Bojic voyait déjà plus loin. Le "pur divertissement" a évolué, pour devenir une méthode d’entraînement.

La discipline au coeur de tout

"Plus jeune, il y avait une sorte de frustration liée au fait qu'il fallait toujours avoir un entraîneur pour s'améliorer, confie-t-il. C'est drôle parce que le projet en ce moment va justement dans cette direction. Il s'agit de savoir pourquoi c'est bon pour votre tennis et pourquoi les enfants devraient faire ça en grandissant. Je pense que c'est la pièce du puzzle qui manque en ce moment, dans notre sport."

En leur inculquant son art du freestyle, Stefan Bojic veut leur permettre de développer leur coordination, leur perception de l’espace, leurs mouvements, leur connexion avec la raquette et la balle: "Je ne pense pas que cela soit très utile pour jouer un match, mais si vous ajoutez cet aspect du jeu à votre entraînement, cela peut rompre la monotonie, apporter quelques aspects positifs aussi, si vous savez comment l'utiliser." Rompre la monotonie, une règle de vie pour celui par qui sont arrivés les trick shots les plus improbables.

"Ils viennent avec le temps et le travail, explique Bojic. Vous pouvez les écrire pour les mémoriser. Et une fois que vous en maîtrisez un, un nouvel espace s'ouvre à vous. C’est comme avec tout. Le plus important est la discipline, c'est le plus difficile. Si vous faites les mêmes choses encore et encore, c'est aussi très contraignant. L’aspect le plus difficile est la partie mentale du jeu, surtout si l'on aspire à avoir une vie normale, cela en fait partie et c'est un défi à relever. Mais je pense à ce qui pourrait être fait ensuite, comment et où cela devrait être appliqué, et ce que je devrais faire. J'ai toujours une longueur d'avance."