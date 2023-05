Roland-Garros: sur quelles chaînes regarder l'édition 2023

Roland-Garros a débuté ce dimanche. Et comme depuis quelques années, deux diffuseurs se partagent le Grand Chelem parisien.

C'est parti à la Porte d'Auteuil. Roland-Garros vient de débuter et les premiers échanges ont déjà commencé. Sans Rafael Nadal, le tableau masculin est plus ouvert que jamais avec Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Holger Rune, Janiik Sinner et Daniil Medvedev en favoris. Du côté des dames, Iga Swiatek est la grande favorite mais la Polonaise devra se méfier notamment d'Aryna Sabalenka, titrée à Madrid, et d'Elena Rybakina, titrée à Rome.

>>> Roland-Garros en direct

Un peu de Prime Vidéo, beaucoup de France Télévisions

On prend les mêmes et on recommence. Prime Vidéo (Amazon) a, toujours, l'exclusivité du court Simonne-Mathieu (toute la journée) et de la night-session quotidienne à partir du premier lundi sur le court Philippe-Chatrier.

Pour le reste, tout se passe sur France Télévisions. Le groupe du service public prend l'antenne dès 11h, au début des matchs. Il faut garder la télécommande près de soi pour les bascules entre France 2, France 3 et France 4. L'intégralité des matchs, sauf ceux sur le court Simonne-Mathieu, sont également disponibles en direct sur la plateforme digitale France TV Sport. A noter qu'à partir des demi-finales, Prime Video et France Télévisions co-diffusent les matchs.