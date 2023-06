Tennis: Pouille victime d’un cambriolage pendant Roland-Garros

Selon le Journal du Dimanche, Lucas Pouille a été victime d’u, cambriolage à son domicile à Rennes (Ille-et-Vilaine) dont le montant est estimé à 600.000 euros alors qu’il disputait Roland-Garros.

Brutal retour sur terre pour Lucas Pouille (29 ans). Après avoir enflammé celle (battue) de Roland-Garros, le tennisman français a découvert qu’il avait été victime d’un cambriolage à son domicile pendant le tournoi, selon le Journal du Dimanche. Le ou les malfaiteurs auraient dérobé pour 600.000 euros de bijoux et de montres de luxe dans son appartement situé à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Le cambriolage pendant son double mixte?

Après avoir pensé arrêté sa carrière de tennisman en octobre dernier, Lucas Pouille, redescendu au 675e rang mondial, a enchanté le public français lors des qualifications du Grand Chelem parisien. Il a ainsi réussi à se qualifier pour le tableau principal dans une ambiance incandescente avec Marseillais en prime. Il a passé le premier tour avant de tomber au suivant face au Britannique Cameron Norrie (6-1, 6-3, 6-3), le mercredi 31 mai.

Le cambriolage à son domicile aura eu lieu pendant qu’il disputait le premier tour du double mixte avec sa compatriote Chloé Paquet face à la paire canado-américaine Gabriela Dabrowski/Nathaniel Lammons (défaite 6-7, 6-2, 1-0) le vendredi 2 juin. Après cette élimination, il a découvert la porte de son appartement fracturée et le vol de ses affaires. Selon le JDD, le parquet de Rennes a saisi les enquêteurs de la sûreté départementale d'Ille-et-Vilaine.

La semaine dernière, l’ancien dixième joueur mondial confiait son bonheur retrouvé à Roland-Garros après des moments plus durs de dépression. "On passe parfois par des moments de craquage, avouait-il. Ces moments-là étaient très difficiles mais ils étaient nécessaires car j'allais prendre le mur. Je pense avoir arrêté le train au bon moment avant le crash. Maintenant, c'est derrière moi. J'y pense de temps en temps car ça me donne de l'énergie mais je pense à ce qu'il se passe en ce moment et les bons moments que je vis."