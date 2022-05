Tennis: pas d'exploit pour Monfils, balayé par Djokovic à Madrid

Gaël Monfils sort dès le deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, après sa défaite sèche ce mardi face au numéro un mondial Novak Djokovic (6-3, 6-2). Le Français manque encore l'occasion de battre le Serbe pour la première fois de sa carrière.

Gaël Monfils n'aura pas longtemps bousculé Novak Djokovic. Le 21e joueur mondial a cédé ce mardi en deux sets face au joueur serbe (6-3, 6-2) au deuxième tour du tournoi de Madrid, à moins de trois semaines de Roland-Garros. Le numéro un mondial poursuit sa montée en puissance et affrontera Shapovalov ou Murray en huitième de finale.

Le match interrompu dans le premier set

Si le début de match est accroché, Djokovic prend les devants à 3-2 avec un premier break, quelques minutes après l'interruption du match en raison de la pluie. Ce qui n'a pas profité au Français, qui n'a pas su trouver de solution pour renverser la situation (6-3). Monfils a tenu encore moins longtemps dans le second set et lâché son service dès le troisième jeu. Il n'en fallait pas plus au numéro un mondial pour dérouler son jeu jusqu'à s'imposer en 1h27 (6-2).

Cette première victoire de l'année sans concéder de manche va permettre au Serbe de préparer au mieux son prochain match jeudi et de poursuivre sa préparation en vue de Roland-Garros (22 mai-5 juin). Pour rappel, il dispute à Madrid son troisième tournoi seulement, après une défaite dès son entrée en lice Monte-Carlo et une finale perdue à domicile à Belgrade.

Toujours zéro victoire pour Monfils face à Djokovic

De son côté, Gaël Monfils subit son 18e revers face à Djokovic et patientera encore avant de peut-être le battre pour la première fois. Si l'occasion était belle, avec un adversaire encore à la recherche de sa meilleure forme, le Français confirme ses difficultés depuis son quart de finale de l'Open d'Australie. Le compte à rebours est lancé avant l'échéance de la Porte d'Auteuil.