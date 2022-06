Titrée à Roland-Garros, Iga Swiatek poste un communiqué énigmatique sur la suite de sa carrière

Après sa victoire brillante contre Coco Gauff pour décrocher ce samedi son deuxième Roland-Garros, Iga Swiatek a publié un communiqué concernant la suite de sa carrière. Avec des mots énigmatiques, la Polonaise annonce vouloir faire une "pause".

Est-ce une façon d'annoncer ses vacances, un vrai break voire encore plus? Iga Swiatek a publié un étonnant communiqué sur ses réseaux sociaux samedi soir, quelques heures seulement après avoir décroché son deuxième titre à Roland-Garros (après celui de 2020) en écrasant l'Américaine Coco Gauff en finale.

"Merci le tennis"

"La seule chose que j'ai apprise au cours de ces deux années est que tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous pouvez contrôler est votre travail, écrit-elle. Votre effort, votre engagement. Donc, avec mon équipe, nous essayons chaque jour, étape par étape. Et nous sommes là, avec ce moment incroyable, avec une réussite incroyable. Il est temps d'y réfléchir un peu, d'apprécier, de cliquer sur le bouton pause, de se reposer, d'apprécier chaque chose. Merci le tennis. Parfois tu es difficile mais j'apprécie tout ce que tu me donnes."

Iga Swiatek écrase le circuit féminin ces derniers mois. Numéro 1 mondiale, la Polonaise de 21 ans seulement est sur une série de 35 victoires consécutives, n'a lâché qu'un petit set (au tie break) Porte d'Auteuil cette année et a remporté six des neufs tournois qu'elle a disputés cette saison. Il est visiblement temps pour elle de couper un peu. Les amateurs de tennis espèrent toutefois la revoir très vite.