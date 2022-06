Tennis: 83e joueuse mondiale en double, Moore contrôlée positive aux stéroïdes

Classée 83e joueuse mondiale en double, la Britannique Tara Moore a été contrôlée positive au nandrolone et au boldénone, qui sont des stéroïdes anabolisants. Ces prélèvements datent du tournoi de Bogota, disputé en avril dernier.

Tara Moore, 83e au classement WTA du double et 390e en simple, a été contrôlée positive à différents stéroïdes anabolisants (nandrolone et boldénone) lors du tournoi de Bogota en avril dernier. Le couperet est tombé le 27 mai dernier et a obligé la joueuse anglaise a déclaré forfait pour le deuxième tour de Roland-Garros double pour lequel elle était qualifiée aux côtés d'Emina Bektas. Sur le tournoi de Bogota, Moore avait atteint la finale du tableau double, toujours accompagnée de Bektas.

Suite à ces contrôles, Moore est suspendue à titre provisoire mais peut toujours demander l’analyse de l'échantillon B pour prouver son innocence. "La joueuse n'est pas éligible pour participer ou assister à des événements de tennis organisés par les instances dirigeantes du sport depuis le début de la suspension provisoire le 27 mai", a indiqué l'Agence Internationale pour l'Intégrité du Tennis via un communiqué.

De son côté, l'intéressé s’est défendue d’avoir "intentionnellement pris des produits interdits durant (s)a carrière." "Je cherche comment un test positif a pu arriver et j’espère prouver que je suis une athlète propre. Je suis profondément attristée par la suspension provisoire et j’espère être de retour sur les courts le plus rapidement possible"

En 2019, le joueur colombien Robert Farah avait été contrôlé positif aux mêmes produits et suspendu. Il attributit ce contrôle positif à la consommation de viandes colombiennes contaminées par cette substance. Son explication avait été validée par la fédération international de tennis et sa suspension avait instantanément été levée.

Classé 390e en simple, Tara Moore (29 ans) se concentre sur le double depuis plusieurs années maintenant. En 2016, elle avait atteint le deuxième tour de Wimbledon en simple.