Roland-Garros: Pinot, Fournier, Jacquelin… les sportifs français divisés sur les infiltrations de Nadal

Les infiltrations reçues par Rafael Nadal pendant le tournoi de Roland-Garros donnent lieu à un intense débat entre sportifs tricolores. Si Thibaut Pinot ou encore le biathlète Emilien Jacquelin regrettent les règles permettant à l’Espagnol de jouer dans de telles conditions, le basketteur Evan Fournier ne comprend pas les critiques contre le joueur de tennis.

Rafael Nadal a remporté dimanche le 14e titre de sa carrière à Roland-Garros. Impérial en finale contre Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0), l’Espagnol a confirmé son statut de roi de la terre battue à Paris. Mais le sacre du joueur de 36 ans est aussi accompagné de nombreuses critiques en raison des infiltrations reçues pendant la quinzaine parisienne.

Autorisés par le tennis, ces soins ne constituent pas du dopage mais ont donné lieu à de vifs échanges sur les réseaux sociaux après des messages postés par Thibaut Pinot. Le cycliste de la Groupama-FDJ a regretté le deux poids deux mesures entre son sport, où les infiltrations sont illégales, et le tennis où Rafael Nadal est glorifié malgré leur utilisation. Après une première saillie lundi, le coureur en a remis une couche ce mardi pour expliquer sa position et pester contre l’intransigeance à l’égard du cyclisme concernant les soins médicaux et produits utilisés dans le peloton.

Fournier: "C’est pas du dopage, c’est médical"

Après avoir précisé sa pensée suite à son premier message, un brin ironique sur Twitter, Thibaut Pinot a enchaîné dans la même veine afin de préciser sa pensée en réponse au tennisman Jonathan Eysseric qui défendait la position de Rafael Nadal. Selon l’actuel 705e joueur mondial au classement ATP, le Majorquin est resté dans le cadre des règles et est le premier en danger, d’un point de vue médical, par les infiltrations.

"A partir du moment où c’est autorisé, en l’occurrence se faire anesthésier le pied, à part ne plus marcher correctement et pouvoir rentrer sur le terrain je ne pense pas que ça l'aide (poser des appuis avec un pied endormi je doute que ce soit simple), a réagi le joueur tricolore de 32 ans. Il risque surtout de se ruiner et de peut-être plus pouvoir revenir sur un terrain."

Très actif sur les réseaux sociaux, Evan Fournier a lui aussi livré son ressenti sur ce sujet. La star de l’équipe de France de basket et joueur des Knicks en NBA a pris la défense de Rafael Nadal. Lui aussi a eu recours à des infiltrations pour un problème au pied, et lui aussi n’a pris aucun produit dopant lors de ce soin.

"Par exemple il y a 5 ans j’avais une grosse douleur à l’orteil et j’ai dû me faire anesthésier le pied pour pouvoir jouer. Aucun produit dedans, tout est réglo, a lancé le basketteur de 29 ans. Au contraire c’était même une galère de jouer avec un pied endormi. Je trouve que ce commentaire fait vraiment rageux."

Et de poursuivre dans un deuxième message mois virulent à l’égard de Thibaut Pinot: "C’est pas du dopage, c’est médical. Comme si faire des infiltrations ça veut forcément dire qu’on ajoute des produits pour booster la performance. Puis pourquoi être condescendant et parler de « héros ». Bref j’ai vraiment pas kiffé son tweet."

Jacquelin détaille le problème avec les infiltrations

Triple champion du monde de biathlon et double médaillé olympique à Pékin en 2022, le biathlète Emilien Jacquelin s’est à son tour immiscé dans la conversation entre sportifs français au sujet des infiltrations reçues par Rafael Nadal pendant Roland-Garros.

Là encore, ce n’est pas tant le comportement de l’Espagnol qui le dérange mais bien la différence de traitement entre les sports. Difficile pour lui de comprendre pourquoi on autorise un joueur blessé à prendre des produits pour calmer la douleur et lui permettre de rester dans la compétition.

"Deux poids, deux mesures niveau dopage dans le sport. Dans un sport d’endurance, une injection c’est interdit, t’es blessé tu t’arrêtes, a écrit le biathlète de 26 ans sur les réseaux sociaux. Ici Nadal c’est l’inverse. Pour des athlètes d’endurance qui souffrent toujours de cette étiquette de chargé c’est chiant. Perso d’accord avec Thibaut Pinot."

A défaut d’entraîner une remise en cause du système dans le tennis, le parcours de Rafael Nadal à Roland-Garros et son traitement par infiltrations ont le mérite de susciter un intense débat entre sportifs.