Tennis: les premières nouvelles de Nadal après le début de son nouveau traitement au pied

Dans la foulée de son 14e sacre à Roland-Garros, Rafael Nadal s'est rendu à Barcelone afin de bénéficier d'un nouveau traitement médical pour soigner son pied gauche. Après sa première séance de radiofréquence, son entourage a donné de ses nouvelles.

Trois jours après avoir remporté son 14e titre à Roland-Garros, Rafael Nadal est de retour chez lui… après avoir fait une petite étape par une clinique. Le Majorquin, qui a remporté son 22e Grand Chelem ce dimanche, s’est rendu à Barcelone dans la foulée de son sacre contre Casper Ruud afin de bénéficier d’un nouveau traitement médical pour soigner son pied gauche.

Atteint du syndrome Müller-Weiss, une maladie dégénérative chronique et incurable, l’Espagnol cherche à tout prix à apaiser ses douleurs. "Rafa Nadal a rendu visite à son médecin à Barcelone deux jours après sa victoire à Roland-Garros, où il a reçu la visite du Dr Angel Ruiz-Cotorro, médecin de Rafa Nadal, de la RFET et directeur de la clinique Mapfre pour la médecine du tennis, a détaillé le clan du joueur, dans un communiqué cité par Europa Press. Les nerfs sensibles qui traitent la douleur dans la zone touchée lui donnent de la sensibilité. Avec ce traitement, le nerf est temporairement engourdi."

Un deuxième traitement n'est pas exclu

Nadal va désormais retourner chez lui. Si le traitement évolue de manière positive, il pourra reprendre l'entraînement. "Nous n'excluons pas qu'un deuxième traitement puisse être effectué en fonction de l'évolution la semaine prochaine", précise tout de même le communiqué.

Au moment de son arrivée à l’aéroport de Barcelone, le Majorquin est sorti d’une voiture soutenu par des béquilles. Nadal souffre depuis plusieurs mois de cette douloureuse pathologie au pied qui l’empêche de vivre sereinement hors des courts de tennis. Et qui l’aurait sans doute empêché de concourir à Roland-Garros sans l’utilisation d’anesthésiants pour endormir le pied, ce qui a notamment provoqué l’ire de Thibaut Pinot.

Le Majorquin essaie donc un tout nouveau traitement consistant en des injections par radiofréquence pulsée qui pourraient aider à diminuer la sensation de douleur permanente dans le pied en désensibilisant le nerf de manière plus durable. Cette option choisie est la dernière étape avant la solution la plus radicale: une intervention chirurgicale, laquelle peut être prescrite pour les patients qui ne peuvent plus marcher.