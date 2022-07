Tennis: battu d'entrée à Atlanta, Paire va quitter le top 100 pour la première fois depuis 2015

Après sa défaite ce mardi contre l'Américain Jenson Brooksby (6-3, 6-1) au premier tour du tournoi d'Atlanta, le Français de 33 ans Benoit Paire va sortir du top 100 au classement ATP pour la première fois depuis 2015.

Ce n'est pas une nouvelle qui va aider Benoit Paire à retrouver de l'élan dans sa carrière de tennisman professionnel. Engagé sur une suite de résultats négatifs sur le circuit - il n'a plus remporté le moindre match depuis le 16 mai dernier à Genève contre Emil Ruusuvuori - l'Avignonnais va voir son classement ATP chuter de nouveau.

Battu d'entrée à Atlanta ce mardi par l'Américain Jenson Brooksby (6-3, 6-1), Paire va en effet quitter le top 100, une première depuis son entrée en mars 2015. Une sentence à laquelle ce dernier semblait s'attendre, comme il le confiait ironiquement ce mardi sur Twitter.

Sortie du top 100, dépression... la période noire de Benoit Paire se poursuit

Le Français de 33 ans était revenu en détails après sa défaite à Wimbledon début juillet contre son compatriote Quentin Halys sur sa période dépressive. "J'ai un peu de stress à arriver sur un court alors que c'est ce qui me plaisait quand j'étais bon avant", expliquait-il. "Même sans beaucoup m'entraîner, j'arrivais à sortir de gros matchs parce que j'aimais ça, l'adrénaline. J'aimais les moments de stress et maintenant c'est devenu de plus en plus compliqué. Dès que je suis stressé, je m'angoisse et je panique. C'est difficile parce que je ne me sens pas forcément heureux dans ma vie, parce que le tennis est compliqué." D'autant que les nombreux messages de haine reçus sur les réseaux sociaux ne l'ont pas aidé à aller mieux.

Pour tenter de remonter la pente, Paire avait expliqué s'être entouré de plusieurs professionnels. "Je vois des psys, pas mal de personnes pour essayer de comprendre ce qu'il m'arrive. Tout seul, je ne m'en sortais pas. Je consulte un hypnotiseur, un psychologue. J'ai un préparateur mental pour discuter de pas mal de choses pour essayer de corriger ça."

Mais pour ne rien arranger, à la mi-juillet son ancienne compagne Julie Bertin s'en était pris à lui sur les réseaux en dénonçant son attitude à son égard. La période tumultueuse n'est peut-être pas finie pour le joueur tricolore...