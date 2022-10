Tennis: Caroline Garcia de retour au Masters, cinq ans après

Caroline Garcia, 10e mondiale et demi-finaliste de l'US Open en septembre, s'est assurée mercredi une place pour le Masters WTA, qui réunira les huit meilleures joueuses de la saison du 31 octobre au 7 novembre au Texas.

Son été fructueux aura porté ses fruits : Caroline Garcia a décroché ce mercredi son billet pour le Masters WTA, organisé cette année à Fort Worth, au Texas, au cours du tournoi de Guadalajara (Mexique).

Entrée en lice la veille au deuxième tour, Garcia y avait remporté tant bien que mal sa première victoire depuis sa demi-finale à l'US Open, point d'orgue de son été flamboyant, faisant un pas de plus vers le prestigieux rendez-vous de fin de saison qui débute dans une dizaine de jours (31 octobre-7 novembre).

Sa deuxième participation

La défaite mercredi, dès son entrée en lice dans le tournoi mexicain, de la Bélarusse Aryna Sabalenka, mollet droit et cuisse gauche strappés, elle aussi candidate à la qualification pour le Masters, a acté celle de la Française, assurée désormais de finir dans les huit meilleures joueuses de la saison, ainsi que celle de la jeune Américaine Coco Gauff (18 ans).

Garcia, 29 ans depuis dimanche, s'invite pour la deuxième fois de sa carrière au rendez-vous réunissant le Top 8 de la saison. Pour sa première participation, en 2017, sa meilleure saison jusque-là, la Lyonnaise s'était hissée en demi-finales, battue par Venus Williams. Elle y rejoint, outre Gauff, la N.1 mondiale Iga Swiatek, lauréate de Roland-Garros et de l'US Open cette saison, la Tunisienne Ons Jabeur, double finaliste en Grand Chelem cette année, et l'Américaine Jessica Pegula.

Trois billets sont encore en jeu. C'est son été pétaradant qui a propulsé Garcia jusqu'au Masters, après une première moitié de saison délicate qui l'a vue végéter autour de la 70e place mondiale, et, auparavant, plusieurs années sans éclat au long desquelles elle a semblé en perdition, plombée par des blessures (dos, pied) et une confiance en berne.

Entre mi-juin et mi-septembre, Garcia a engrangé 31 succès en 36 matches, avec une demi-finale à l'US Open, sa toute première en Grand Chelem, précédée de trois trophées soulevés sur trois surfaces différentes, à Bad Homburg (Allemagne) sur gazon, Varsovie sur terre battue (en battant Swiatek au passage), et, surtout, à Cincinnati sur dur.

En plein doute au printemps

En coulisses, c'est dès 2021 que Garcia avait entamé sa révolution en éloignant son père Louis-Paul, son entraîneur de toujours, et en choisissant de travailler avec Bertrand Perret, ex-coach de Jabeur notamment, et la préparatrice physique Laura Legoupil. "Tout est plus clair dans ma tête", résumait-elle en août. "Je me sens beaucoup mieux physiquement, c'est déjà un grand pas. Nous avons clairement défini la façon dont je dois jouer, la direction que je dois prendre. Quand j'entre sur le court, je sais quel style de jeu je dois pratiquer", complétait Garcia. En l'occurrence, un jeu ultra agressif, à forte prise de risques.

"C'est comme ça que j'ai appris à jouer en fait. J'ai eu des doutes, parce que ça ne marchait pas toujours. Il faut essayer d'oublier ce que les gens disent, mais ça arrive toujours à vos oreilles d'une manière ou d'une autre... Et ça vous affecte. La route n'a pas été droite", retraçait-elle. Avant ce renouveau, l'ex-N.4 mondiale - son meilleur classement atteint en 2018 - était encore en plein doute au printemps, tracassée par son pied gauche (au niveau de l'aponévrose).

"Je n'arrivais pas à me sortir de mes blessures au pied... (Quand) après dix jours de béquilles, tu te rends compte que tu n'arrives plus à marcher, tu doutes beaucoup, racontait-elle au cours de son aventure new-yorkaise. Mais j'étais bien entourée pour prendre les choses étape par étape." Avant Fort Worth, la prochaine étape est un huitième de finale à Guadalajara face à la Suissesse Belinda Bencic ou à l'Américaine Sloane Stephens. L'esprit libéré.