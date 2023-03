Tennis: Caroline Garcia perd sa physio, ciment de sa "résurrection" en 2022

Avec Bertrand Perret, Laura Legoupil avait emmené Caroline Garcia au sommet. Le trio a explosé en l’espace de cinq mois. Des départs qui interpellent. Il faut repartir de zéro pour préparer la terre battue.

Laura Legoupil était un visage familier de l’encadrement de Caroline Garcia depuis un an et demi. Et son absence, samedi à Miami, lors du match de la numéro 1 française face à la Roumaine Sorana Cirstea, pouvait intriguer. Quelques heures après la défaite 6-2, 6-3, en pleine nuit floridienne, la physio a posté sur Instagram l’officialisation de la séparation. "Après un an et demi, j’ai décidé de stopper ma collaboration avec Caroline Garcia. Je lui souhaite le meilleur pour le futur."

Un procédé qui rappelle celui de Bertrand Perret, en octobre dernier, juste avant le Masters de Forth Worth. Perret-Legoupil, c’était le duo qui avait reconstruit Caroline Garcia après sa blessure au pied. Avec des résultats époustouflants : titres à Roland-Garros – en double avec Kristina Mladenovic – Bad Homburg, Varsovie et Cincinnati. Une véritable renaissance pour la Lyonnaise qui, après une demi-finale à l’US Open, avait gagné sa place pour le Masters.

Des défaites qui font mal

Mais les premiers nuages étaient arrivés juste avant le rendez-vous de Forth Worth. Après une élimination au premier tour à Guadalajara, le coach alsacien avait quitté le navire. "Ces dernières semaines, il y avait des problèmes. Ils ont fini par gâcher l'ambiance et j'ai préféré arrêter. Je fais ce métier pour le plaisir et là, il y en avait moins", avait-il confié à L’Equipe.

Des problèmes extra-sportifs étaient à l’origine de cette séparation qui avait étonné les observateurs. Le souci devait être suffisamment grave pour ne pas manger dans le gâteau du Masters. Caroline Garcia avait su évacuer cette contrariété en décrochant le plus beau titre de sa carrière.

Mais le contre-coup est violent. En 2023, la Française ne parvient pas à retrouver la magie. Plusieurs défaites lui ont fait très mal : l’élimination en huitièmes de finale de l’Open d’Australie face à la Polonaise Magda Linette, alors 45e mondiale. La défaite à la maison en finale à Lyon aussi. A Melbourne, elle était accompagnée par le coach argentin Juan Pablo Guzman. Mais à Monterrey et Indian Wells, elle était sans coach... Le double échec face à Cirstea a tout fait exploser.

Netflix porte malheur

Ces mouvements sont d’autant plus étonnants que la Française avait attiré un nouveau sponsor et l’intérêt de Netflix, qui l’avait ciblée pour être l’une des héroïnes de la saison 2 de Point Break. Une équipe anglaise était d’ailleurs venue à Lyon en février pour tourner les premiers plans, au sein de la cellule familiale. Caroline Garcia avait promis d’ouvrir son univers, même dans les mauvais moments. Des caméras étaient peut-être là pour saisir les instants de tension dans le staff de "Caro"…

Revenue à la quatrième place mondiale, Caroline Garcia va devoir prendre des décisions fortes pour préparer au mieux Roland-Garros. Paradoxalement, le timing n’est pas si mauvais. Son prochain tournoi est programmé mi-avril à Stuttgart. Auparavant, elle sera "cocoonée" par le staff de l’équipe de France de Billie Jean King Cup qui doit jouer en Angleterre.