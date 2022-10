Coup de tonnerre juste avant le Masters: Caroline Garcia se sépare de son coach à la surprise générale

Bertrand Perret, qui a permis à Caroline Garcia de passer de la 75e à la 6e place du classement mondial, n’est plus l’entraîneur de la joueuse française, a-t-il indiqué à L'Équipe ce vendredi. C'est un véritable coup de tonnerre, à trois jours du Masters.

Caroline Garcia va se présenter au Masters (31 octobre-7 novembre) sans le coach qui l’a aidée à atteindre sa 6e place mondiale. Bertrand Perret, qui entraîne la Française depuis la fin de saison 2021, l’a lui-même confirmé au journal L’Equipe ce vendredi, alors que l’information avait fuité sur les réseaux sociaux ces dernières heures.

"Ces dernières semaines, il y avait des problèmes. Ils ont fini par gâcher l'ambiance et j'ai préféré arrêter. Je fais ce métier pour le plaisir et là, il y en avait moins, a-t-il expliqué auprès du quotidien sportif. J'aurais bien aimé aller au Masters, oui. Mais je ne suis pas un homme de faux-semblant et quand c'est fini, c'est fini. Cela ne servait à rien de faire durer de façon artificielle." Sans s’étendre sur la nature exactes des problèmes, il évoque des raisons extra-sportives, tout en assurant qu’il n’a "aucun problème avec Caroline".

Une collaboration marquée par une victoire à Cincinnati et une demi-finale à l'US Open

Bertrand Perret a permis à Caroline Garcia de passer de la 75e à la 6e place à la WTA, son meilleur classement depuis sa 4e place en septembre 2018. Lors de cette collaboration, la Française a remporté trois tittres, dont le Master 1000 de Cincinnati, et a atteint les demi-finales du dernier US Open.

Caroline Garcia s’est donc qualifiée pour les WTA Finals grâce à une fin de saison éblouissante. À Fort Worth (Texas), elle disputera le deuxième Masters de sa carrière après une première participation en 2017 et tentera de succéder à Amélie Mauresmo, seule Tricolore victorieuse de ce tournoi (2005).