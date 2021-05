Tennis: Federer explique ce qui l'a motivé à se vacciner

Roger Federer révèle s'être vacciné contre le Covid-19 alors que sa saison va prendre son envol dans les prochaines semaines. Le Suisse explique que son choix a été surtout motivé par une crainte de transmettre le virus.

Voilà une bonne chose de faite pour Roger Federer. À l'aube d'entamer sa saison sur terre battue, et alors qu'il n'a plus joué sur le circuit depuis début mars, le huitième joueur mondial s'est fait vacciner contre le Covid-19. "Oui, je suis vacciné. J'ai pris le Pfizer, révèle-t-il dans un entretien accordé au média suisse Léman Bleu TV. Je suis content d'avoir pu le faire avec tous les voyages que je fais."

"Je ne veux pas le donner à quelqu'un d'autre"

En marge du tournoi de Genève, qui signera le début de saison de Federer sur terre battue à quinze jours de Roland-Garros, il explique ce qui l'a poussé à ce vaccin: "Comme je ne travaille pas qu’en Suisse je pense qu’il va y avoir des avantages. Je l'ai surtout fait pour les autres. Je ne veux pas le donner à quelqu'un d'autre. Il faut faire attention. On est très prudents avec ma famille et mes amis."

Des proches qui ne pourront pas l'accompagner Porte d'Auteuil, selon ses dires, et probablement pas non plus du côté de Wimbledon, l'un des objectifs de sa saison. Dans cette interview, le finaliste des Jeux Olympiques de Londres est aussi revenu sur la prochaine Olympiade qui doit se tenir à Tokyo cet été (24 juillet-9 août). Alors que l'organisation de la quinzaine est toujours incertaine, le Suisse se montre dubitatif à ce sujet.

Pour les J.O, "ce dont les athlètes ont besoin, c'est une décision"

"Je ne sais pas quoi penser, je suis un peu entre deux, concède-t-il. Forcément, j’aimerais trop jouer les J.O. Gagner une médaille pour la Suisse, ça me rendrait tellement fier. Si ça ne se fait pas à cause de la situation, je serai le premier à comprendre. Ce dont les athlètes ont besoin c’est une décision."