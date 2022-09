Tennis: très affectée, Cornet soutient Ferro après sa plainte déposée contre son ancien entraîneur

Alizé Cornet a apporté son soutien à Fiona Ferro après sa plainte déposée pour viols et agressions sexuelles contre Pierre Bouteyre, ancien entraîneur des deux joueuses françaises.

"Courage à Fiona", c'est la teneur des propos d'Alizé Cornet envers Fiona Ferro, qui a porté plainte pour viols et agressions sexuelles contre son ex-entraîneur Pierre Bouteyre, longtemps entraîneur de Cornet. "Ça m'affecte évidemment beaucoup. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles je ne dors pas très bien la nuit", a indiqué la Française après sa victoire au deuxième tour de l'US Open contre Katerina Siniakova (6-1, 1-6, 6-3).

La plainte de Fiona Ferro contre son ancien entraîneur a été rendue publique en début de semaine. La joueuse française y dénonce des faits qui se seraient déroulés de manière répétée entre 2012 et 2015. Alizé Cornet, elle, a été entraînée par Pierre Bouteyre entre 2002 et 2012, puis entre 2018 et 2019.

"Toutes les filles du vestiaire pensent à elle très fort"

"J'envoie un énorme message de soutien à Fiona, ce que j'ai fait d'ailleurs par message parce que c'est ma pote, a ajouté Alizé Cornet. C'est terrible, pour les deux, et spécialement pour Fiona. C'était mon entraîneur pendant dix ans donc ce n'est pas cool d'apprendre ce genre de trucs mais j'étais déjà au courant donc je ne tombais pas de trop haut."

Cornet va être entendue par les enquêteurs pour tenter d'apporter quelques éclaircissements sur l'affaire. "Je fais ce que j'ai à faire, c'est dans le cadre de l'enquête, on me demande, j'y vais, a-t-elle réagi. En tout cas, courage à Fiona, on est avec elle, on l'aime. Toutes les filles du vestiaire pensent à elle très fort. J'espère qu'elle réussira à avancer dans sa vie quand ce sera terminé."

Pierre Bouteyre a été mis en examen le 19 août dernier. Il a reconnu la matérialité des faits mais conteste l'accusation de viols de son ancienne joueuse. Actuellement, il est sous contrôle judiciaire avec obligation de soins et a interdiction d'entraîner des mineures ainsi que d'entrer en contact avec Fiona Ferro.