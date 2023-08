Tennis: Gaël Monfils enchaîne après sa victoire contre Cameron Norrie

Gaël Monfils a éliminé le 15e mondial Cameron Norrie au premier tour du Masters 1000 de Cincinnati, en 3 sets (3-6, 6-4, 6-3). Le Français confirme son retour en bonne forme après avoir disputé un quart de finale au Masters 1000 de Toronto, perdu contre Jannik Sinner.

Décidément, la tournée américaine est un symbole de renaissance pour Gaël Monfils. Provisoirement 178e mondial après sa victoire contre Cameron Norrie, le Français enchaîne les belles performances après un huitième de finale à Washington et un quart de finale à Toronto : ''Je n'aurais pas pu gagner aujourd'hui sans mes victoires de la semaine dernière.'' a t-il dit après son succès. En 3 rencontres contre Cameron Norrie, ''La Monf'' a toujours gagné contre le Britannique.

Une frayeur dans le premier set

Limité dans le premier set à cause d'une douleur entre le mollet et le genou gauche, Gaël Monfils s'en est tout de même sorti en 3 sets (3-6, 6-4, 6-3) : ''Je pense que le physio est arrivé sur le court (dans le premier set) et a fait un super job. Pas seulement le traitement, mais il m'a aussi soulagé mentalement. Il m'a dit 'honnêtement, je pense que ça ira', cela représente tout pour moi, après tout ce que j'ai traversé.''

Monfils aura besoin d'une pause

A 36 ans, le Français est bien de retour dans le top 200, mais sait qu'il aura besoin d'une pause après avoir sollicité son corps : ''Cela fait cinq semaines que je suis en Amérique car j'ai commencé par l'UTS, puis Atlanta, Washington, Toronto et maintenant Cincinnati. Et sans m'arrêter. Donc, oui il va peut-être falloir souffler un petit peu.'' a t-il dit à l'Equipe.

Gaël Monfils va affronter au second tour le 12e mondial Alex de Minaur, récent finaliste au Masters 1000 de Toronto. L'Australien est en confiance, après des victoires importantes contre Daniil Medvedev ou encore Taylor Fritz, au Canada.