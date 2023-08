Tennis: Monfils en grâce au Masters 1000 de Toronto après avoir éliminé Eubanks

Gaël Monfils confirme son retour en force, après avoir éliminé Christopher Eubanks lundi au premier tour du Masters 1000 de Toronto, lors d'un match disputé en trois sets (7-6, 6-7, 6-1). Il affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas au second tour.

Cette fois-ci, la ''Monf'' est bien de retour. Après s'être montré en jambes à Washington il y a quelques jours, en signant notamment deux victoires consécutives (ce qui ne lui était plus arrivé depuis un an), le Français confirme. Une victoire en trois sets 7-6, 6-7, 6-1 contre l'Américain Christopher Eubanks (29e mondial), avec des points spectaculaires qui ont fait lever la foule de Toronto, pour un spectacle de 2h30.

Une défense de haut niveau, des déplacements convaincants et la rage de vaincre pour le côté sportif. Mais surtout, le sourire, l'énergie et les émotions procurées au public, en communion avec le Français : tous les éléments qui définissent Gaël Monfils et sa relation avec les fans du tennis étaient présents, pour lui permettre de se sublimer, une fois de plus.

Gaël Monfils en confiance pour la suite

Gaël Monfils s'est réjoui de sa victoire : ''C'était un match compliqué. J'ai pris de la confiance la semaine dernière (à Washington). Battre de bons joueurs, ça signifie toujours quelque chose. Donc je suis très heureux.'' A bientôt 37 ans, Gaël Monfils, père d'une petite fille avec Elina Svitolina, s'approche doucement de la retraite et a évoqué son temps passé en famille : ''C'est le prochain chapitre. C'est comme si c'était demain. Mon équipe et ma femme, tout le monde veut que je continue de jouer. Mais quand je passe du temps avec ma fille, cela représente tout. Tout pour moi.''

Mercredi, Gaël Monfils affrontera le quatrième mondial Stéfanos Tsitsipas pour tenter de décrocher une place au troisième tour du Masters 1000 de Toronto, mais surtout, pour continuer de procurer des émotions spéciales aux fans de tennis.